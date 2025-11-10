الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

قفزة كبيرة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بكفر سعد بدمياط

محافظ دمياط يرأس
محافظ دمياط يرأس اجتماع المجلس التنفيذي
واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة.


وأشار المحافظ إلى أن المشروعات تشمل تحسين شبكات المرافق العامة وتطوير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء المرافق الصحية والتعليمية بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

اجتماع المجىس التنفيذي لمحافظة دمياط
اجتماع المجىس التنفيذي لمحافظة دمياط


 

تطوير قطاعات المرافق والخدمات

أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع المشروعات، موضحًا أن العمل يتم وفق جدول زمني محدد وبمواصفات عالية لضمان الاستدامة والاستفادة القصوى لأهالي المركز.

متابعة يومية لضمان الانتهاء من المشروعات

وجّه المحافظ المسؤولين بالمتابعة اليومية لجميع المشروعات، مع التركيز على سرعة الإنجاز ومعالجة أي معوقات قد تؤخر العمل، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتقديم خدمات متكاملة ومتميزة لهم.

