انتخابات النواب بدمياط، توافد شبابي على لجنتي اللوزي والمنية

شهدت لجان مدارس اللوزي الثانوية، ودمياط الثانوية، والمنية الإعدادية، في محافظة دمياط، في الساعات الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب اليوم الثلاثاء، توافدا ملحوظا للشباب من الجنسين.

انتخابات النواب في دمياط

تنافس قوي بين المرشحين

وتشهد دمياط تنافسا قويا بين المرشحين في جميع الدوائر، حيث يخوض 39 مرشحا السباق البرلماني، الامر الذي انعكس على حركة الإقبال داخل اللجان وخلق حالة من التفاعل بين الناخبين الذين يسعون للتعبير عن إرادتهم في مناخ من التنظيم والانضباط.

وشهدت الدائرة الثانية، التي تضم كفر سعد وفارسكور والزرقا، حضورا ملحوظا خلال اليوم الأول من التصويت، حيث سجلت كفر سعد 21 ألف ناخب، بينما بلغ حضور فارسكور 15 ألفا، فيما سجلت الزرقا 14 ألف ناخب، في مؤشرات تعكس ارتفاع مستوى المشاركة واستمرار الزخم داخل اللجان مع انطلاق اليوم الثاني.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

