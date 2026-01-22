18 حجم الخط

روتين العناية بالشعر قبل النوم، مهما كان نوعه، يحتاج الشعر خلال فصل الشتاء إلى عناية خاصة، وبشكل خاص قبل النوم، ولكل نوع من أنواع الشعر العناية الخاصة به.

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن مختلف أنواع الشعر تحتاج إلى عناية منتظمة خلال فصل الشتاء، لحمايته من الجفاف والتقصف مع التعرض لتيارات الهواء الباردة، وعوامل الطقس المتقلب.

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، روتين العناية بالشعر قبل النوم، مهما كان نوعه.



العناية بالشعر الدهني قبل النوم



يعتبر الشعر الدهني من أكثر أنواع الشعر تحديًا في فصل الشتاء، حيث تتداخل العوامل المناخية مع طبيعة فروة الرأس الدهنية لتزيد من تراكم الزيوت، مما يجعل الشعر يبدو لامعًا بشكل غير مرغوب فيه، ويصبح عرضة للتقصف والتساقط إذا لم تُتبع خطوات العناية الصحيحة. لذلك، تعتبر العناية الليلية بالشعر الدهني ضرورية للحفاظ على صحته ونظافته ولمعانه الطبيعي، خاصةً في الشتاء، حيث تقل رطوبة الجو وتزداد مشاكل فروة الرأس.

ترطيب الشعر الدهني



أولًا: أهمية العناية الليلية بالشعر الدهني في الشتاء

فصل الشتاء يجلب معه برودة الجو وانخفاض الرطوبة، مما يؤدي إلى:

زيادة إفراز الدهون: فروة الرأس قد تنتج المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف الناتج عن الهواء البارد والتدفئة الداخلية، ما يجعل الشعر يبدو دهنيًا أكثر من المعتاد.

تراكم الأوساخ والغبار: الهواء البارد والجاف قد يحمل جزيئات غبار وأتربة، فتلتصق بفروة الرأس والشعر الدهني، مما يزيد من شعور الثقل والدهون.

ضعف بصيلات الشعر: انخفاض الرطوبة يجعل فروة الرأس أقل قدرة على تغذية الشعر بشكل متوازن، ما قد يؤدي لتكسر الشعر وتساقطه.

لذلك، يعتبر الروتين الليلي فرصة مثالية لمعالجة الشعر الدهني قبل النوم، حيث يكون الجسم مسترخيًا، وفروة الرأس قادرة على امتصاص التغذية من الزيوت والمنتجات الطبيعية بشكل أفضل.

ثانيًا: خطوات العناية بالشعر الدهني قبل النوم

1. غسل الشعر بشكل متوازن

رغم أن الشعر الدهني قد يدفع البعض لغسله يوميًا، إلا أن الإفراط في الغسل قد يزيد من إنتاج الزيوت.

الطريقة الصحيحة:

غسل الشعر 2-3 مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو خاص بالشعر الدهني، يحتوي على مكونات خفيفة مثل الشاي الأخضر أو النعناع.

التركيز على فروة الرأس أثناء الغسل مع التدليك بلطف لتنشيط الدورة الدموية وتقليل إفراز الدهون.

تجنب فرك الشعر بقوة بعد الغسل؛ يكفي عصره برفق بمنشفة ناعمة.



2. استخدام البلسم بحذر

البلسم ضروري لترطيب الشعر، لكن استخدامه الخاطئ قد يثقل الشعر الدهني.

النصائح:

تطبيق البلسم على أطراف الشعر فقط، بعيدًا عن الجذور.

اختيار بلسم خفيف وخالي من الزيوت الثقيلة.

تركه لفترة قصيرة لا تتجاوز 3-5 دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر.



3. التغذية الليلية الطبيعية

قبل النوم، يمكن استخدام زيوت طبيعية خفيفة أو سيروم للشعر الدهني لتقوية بصيلات الشعر وترطيبه دون زيادة الدهون.

أمثلة:

زيت الجوجوبا: خفيف ويوازن إفراز الدهون بفروة الرأس.

زيت شجرة الشاي: يقلل من الإفرازات الدهنية ويمنع القشرة.

زيت اللافندر أو الأرغان المخفف: يمنح الشعر لمعانًا دون تثقيله.



طريقة الاستخدام: تدليك فروة الرأس بلطف باستخدام بضع قطرات، ثم توزيع الزيت على أطراف الشعر. يمكن تغطية الشعر بغطاء ساتان لتقليل فقد الرطوبة أثناء النوم.

4. تسريح الشعر قبل النوم

تسريح الشعر الدهني قبل النوم يساعد على:

إزالة العقد والتشابك.

توزيع الزيوت الطبيعية على طول الشعر بشكل متوازن.

تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

النصيحة: استخدمي فرشاة خشبية أو مشط واسع الأسنان لتجنب تكسر الشعر، وابدئي من الأطراف نحو الجذور بلطف.

5. حماية الشعر أثناء النوم

الشتاء يجلب جفاف الهواء، لذلك من الضروري حماية الشعر:

استخدام وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك ومنع الهيشان.

تجنب لف الشعر بإحكام شديد، حيث يمكن أن يؤدي للضغط على الجذور وزيادة إفراز الدهون.

في حال كان الشعر طويلًا، يُفضل رفعه في ضفيرة فضفاضة أو كعكة خفيفة.



6. روتين العناية الأسبوعي

للحفاظ على صحة الشعر الدهني شتاءً، من المهم اتباع روتين أسبوعي يشمل:

قناع طبيعي للفروة مرة أسبوعيًا: مزيج من العسل والليمون أو الزبادي مع الشوفان، لتقشير فروة الرأس وتنقية الدهون الزائدة.

حمام زيت خفيف مرة كل أسبوعين: استخدام زيوت خفيفة على الأطراف لتقوية الشعر دون زيادة الدهنية عند الجذور.

تجنب المنتجات الثقيلة: مثل الكريمات والموس الزيتية التي تثقل الشعر الدهني.



ثالثًا: نصائح إضافية للعناية بالشعر الدهني في الشتاء

تناول غذاء متوازن: البروتينات، الأحماض الدهنية أوميغا 3، والخضراوات الورقية تحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

شرب الماء بانتظام: حتى في الشتاء، لضمان ترطيب فروة الرأس ومنع إفراز الدهون كتعويض للجفاف.

تجنب الحرارة المباشرة: مثل المجفف أو المكواة بشكل يومي؛ الحرارة الزائدة تحفز إنتاج الدهون.

الابتعاد عن حك فروة الرأس باستمرار: الحك يزيد إفراز الزيوت ويضعف بصيلات الشعر.



العناية بالشعر الجاف قبل النوم

العناية بالشعر الجاف

يُعد الشعر الجاف من أكثر أنواع الشعر تعرضًا للتقصف والتلف خاصةً في فصل الشتاء، حيث تنخفض الرطوبة في الجو ويصبح الهواء جافًا، مما يؤدي إلى فقدان الشعر لترطيبه الطبيعي.

هذه المشكلة تجعل الشعر يبدو باهتًا وخشنًا، ويصبح من الصعب التحكم فيه أو تسريحه بسهولة. لذلك، تعتبر العناية الليلية بالشعر الجاف ضرورية لتعويض النقص في الترطيب وتعزيز صحته ولمعانه.



أولًا: أهمية العناية الليلية بالشعر الجاف

الليل هو الوقت المثالي للعناية بالشعر الجاف لأن الجسم يكون في حالة راحة، وفروة الرأس أكثر قدرة على امتصاص الزيوت والمرطبات الطبيعية. العناية الليلية تساعد على:

ترطيب الشعر بعمق: إذ تمتص الشعيرات الزيوت والبلسم بشكل أفضل أثناء النوم.

منع التقصف والهيشان: خاصةً مع الاحتكاك بالوسادة والملابس.

تجديد الشعر: يمنح الشعر فترة لتعويض العناصر الغذائية المفقودة خلال اليوم.



ثانيًا: خطوات العناية بالشعر الجاف قبل النوم

1. غسل الشعر بشكل مناسب

الشعر الجاف لا يحتاج لغسل يومي، إذ يمكن أن يزيد الغسل المتكرر من جفافه.

النصائح:

غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو خفيف ومخصص للشعر الجاف، يحتوي على مرطبات طبيعية مثل الألوفيرا أو الزيوت النباتية.

التركيز على فروة الرأس وفروة الشعر مع التدليك بلطف، لتسهيل امتصاص العناصر الغذائية.



2. استخدام البلسم أو ماسك الترطيب

البلسم ضروري لتغذية الشعر الجاف وحمايته.

النصائح:

وضع البلسم أو الماسك على طول الشعر بعد الغسل مباشرة، وتركه من 5 إلى 10 دقائق قبل الشطف.

اختيار منتجات تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، لتعويض الشعر عن الرطوبة المفقودة.



3. الترطيب الليلي

قبل النوم، يمكن استخدام زيوت طبيعية أو سيروم للشعر الجاف لتعزيز الترطيب:

زيت الأرغان أو زيت جوز الهند: يضيف لمعانًا ويمنع الهيشان.

زيت الجوجوبا: يحافظ على توازن فروة الرأس ويمنع الجفاف.

يُفضل تدليك فروة الرأس برفق بضع قطرات من الزيت، ثم توزيعها على أطراف الشعر.



4. تسريح الشعر وحمايته أثناء النوم

تسريح الشعر قبل النوم يضمن توزيع الزيوت الطبيعية ومنع التشابك:

استخدمي مشط واسع الأسنان أو فرشاة ناعمة لتقليل التكسر.

رفع الشعر في ضفيرة فضفاضة أو كعكة خفيفة لتقليل الاحتكاك بالوسادة.

استخدام وسادة من الحرير أو الساتان يقلل من فقد الرطوبة ويمنع الهيشان.



ثالثًا: نصائح إضافية

شرب الماء بانتظام خلال اليوم لتعويض الجفاف الداخلي.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأوميغا 3، المكسرات، والخضروات الورقية.

تجنب الإفراط في استخدام أدوات الحرارة مثل المجفف والمكواة.

تطبيق قناع مرطب مرة أسبوعيًا لتعزيز صحة الشعر ولمعانه.

العناية بالشعر المختلط قبل النوم

العناية بالشعر المختلط

الشعر المختلط يعتبر أحد أكثر أنواع الشعر تحديًا، لأنه يجمع بين دهون فروة الرأس وجفاف أطراف الشعر. في فصل الشتاء، تزداد صعوبة التعامل مع هذا النوع بسبب انخفاض الرطوبة في الجو، وبرودة الهواء، مما يزيد من جفاف الأطراف ويحفز فروة الرأس على إفراز المزيد من الزيوت. لذلك، فإن اتباع روتين ليلي مناسب للعناية بالشعر المختلط قبل النوم أمر ضروري للحفاظ على صحته ومظهره.



أولًا: أهمية العناية الليلية بالشعر المختلط

الليل هو الوقت المثالي لتغذية الشعر وتجديده، حيث يكون الجسم في حالة استرخاء، وفروة الرأس والشعر قادران على امتصاص العناصر الغذائية والزيوت بشكل أفضل. العناية الليلية تساعد على:

توازن الدهون في فروة الرأس ومنع الإفراط في اللمعان.

ترطيب الأطراف الجافة ومنع التقصف والهيشان.

تحسين مرونة الشعر وحمايته من التلف الناتج عن الهواء البارد والاحتكاك بالوسادة.



ثانيًا: خطوات العناية بالشعر المختلط قبل النوم

1. غسل الشعر بشكل متوازن

الشعر المختلط يحتاج إلى غسل متكرر باعتدال، لا أكثر من 2-3 مرات أسبوعيًا.

استخدام شامبو خفيف مخصص للشعر المختلط أو للشعر الدهني مع تركيز على فروة الرأس أثناء التدليك.

شطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر، لأن الماء الساخن قد يحفز إفراز الدهون ويزيد جفاف الأطراف.



2. استخدام البلسم أو الماسك بعناية

لأن أطراف الشعر جافة، يحتاج الشعر المختلط للترطيب، لكن يجب مراعاة عدم وضع البلسم على الجذور.

يُطبق البلسم أو الماسك على الأطراف فقط.

اختيار منتجات خفيفة تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الجوجوبا أو الأرغان لتغذية الشعر دون زيادة دهون الفروة.



3. الترطيب الليلي بالأعشاب والزيوت

قبل النوم، يمكن استخدام زيوت خفيفة لترطيب الأطراف وموازنة فروة الرأس:

زيت الجوجوبا: يوازن إفراز الدهون بفروة الرأس.

زيت الأرجان: يرطب الأطراف ويمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا.

تدليك خفيف للفروة بزيت الجوجوبا، ثم توزيع الزيت على أطراف الشعر لتغذية الشعر الجاف دون زيادة الدهون عند الجذور.



4. تسريح وحماية الشعر أثناء النوم

تسريح الشعر قبل النوم يساعد على:

توزيع الزيوت الطبيعية على طول الشعر.

إزالة العقد والتشابك.

تقليل تكسر الشعر أثناء النوم.



نصائح عملية:

استخدام مشط واسع الأسنان أو فرشاة ناعمة لتجنب تقصف الشعر.

رفع الشعر في ضفيرة فضفاضة أو كعكة خفيفة.

استخدام وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك وحماية الشعر من الهيشان.

ثالثًا: نصائح إضافية للشعر المختلط شتاءً

تجنب الإفراط في غسل الشعر، حتى لا يجف أطرافه.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامينات لتقوية بصيلات الشعر.

تجنب الحرارة العالية على الشعر باستخدام المجفف أو المكواة بشكل يومي.

استخدام قناع مرطب مرة أسبوعيًا على الأطراف لتغذية الشعر الجاف.

