نائب رئيس الحزب الناصري: انضمام مصر لمجلس السلام يثبت أنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن ترحيب جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجّهة للانضمام إلى مجلس السلام، يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها الدولة المصرية، الدعوة تمثل تقديرًا دوليًا للدور المصري المتوازن والمسؤول في دعم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية لتحقيق السلام في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل سياستها الخارجية الحكيمة.

السياسة المصرية تستند إلى ثوابت وطنية راسخة هدفها حماية الأمن القومي

وأكد فى بيان للحزب أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستند إلى ثوابت وطنية راسخة هدفها حماية الأمن القومي وتعزز الاستقرار الإقليمي، هذه الثوابت تُظهر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس وطني صلب ينسجم مع إرث مصر التاريخي في الدفاع عن مصالحها ومكتسباتها.

الدبلوماسية المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التوازن والاعتدال

وواصل حديثة قائلا: إن الدبلوماسية المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التوازن والاعتدال، وهو ما ينعكس إيجابًا على مكانة مصر ودورها المحوري في مختلف المحافل الدولية بعد أن نجحت مصر خلال السنوات الماضية في إدارة ملفات إقليمية شديدة التعقيد، مثل القضية الفلسطينية وملف مياه النيل مؤكّدًا أن النهج المصري قائم على الحوار البناء والتفاوض المسئول، بعيدًا عن أي مسار أحادي، مع الحفاظ على مصالح الدولة وأمنها الوطني، بما يرسخ مبدأ سيادة القرار المصري في كل محفل دولي.

