بريطانيا: لن نوقع على ميثاق مجلس السلام برئاسة ترامب لهذا السبب

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن بلادها لن توقع على ميثاق "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى مخاوف لندن من مشاركة روسيا في المبادرة.

بريطاينا: مخاوف متعلقة بمشاركة بوتين في شيء يتحدث عن السلام

وقالت كوبر إن المملكة المتحدة لن تشارك في مراسم توقيع مجلس السلام اليوم، مشيرة إلى "المخاوف المتعلقة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شيء يتحدث عن السلام".

وأوضحت كوبر أنها تدعم خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، لكنها أكدت أن "التركيز يجب أن يتحول إلى أوكرانيا، حيث يظل الرئيس الروسي بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب".

لم نر أي مؤشرات من بوتين على التزامه بالسلام في أوكرانيا

وأضافت: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. لن نكون من الموقعين اليوم، لأن هذا يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير. ولدينا أيضا مخاوف بشأن مشاركة الرئيس بوتين في شيء يتحدث عن السلام، في حين أننا لم نر بعد أي مؤشرات من بوتين على التزامه بالسلام في أوكرانيا. ولأكون صريحة، هذا أيضا ما يجب أن نتحدث عنه".

انقسام دولي حول مشاركة بعض القادة في المبادرات الأمريكية للسلام

وأكد بيان مشترك صدر لأمس أن المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر ستشارك في خطة الرئيس الأمريكي، لتنضم بذلك إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين وألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وهنجاريا وكازاخستان والمغرب وفيتنام.

وأثناء خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي بوتين "تمت دعوته وقد قبل الدعوة، وكذلك العديد من الأشخاص الآخرين".

وأوضح هذا الموقف حجم الانقسام الدولي حول مشاركة بعض القادة في المبادرات الأمريكية للسلام، لا سيما في ظل استمرار النزاعات الإقليمية وحروب وكالات النفوذ الدولية.

