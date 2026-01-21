ترامب: نسعى لصفقة عادلة بشأن جرينلاند وبوتين معنا في مجلس السلام

الخميس 22 يناير 2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطار العمل المتفق عليه بشأن جزيرة جرينلاند سيكون «اتفاقًا للأبد»، مشددًا على أن التفاهمات المطروحة لا تقتصر على ترتيبات مؤقتة، بل تؤسس لشراكة طويلة الأمد تخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها.

ترامب: نسعى لصفقة عادلة توازن بين المصالح الأمنية والدولية بشأن جرينلاند

وأكد ترامب أن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى «صفقة عادلة» بشأن جرينلاند، تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب التزامات الولايات المتحدة تجاه شركائها الدوليين، موضحًا أن الاتفاق المرتقب سيحقق مكاسب متبادلة ويعزز الاستقرار في منطقة ذات أهمية جيوسياسية متزايدة.

ترامب يعلن انضمام بوتين إلى مجلس السلام في غزة

وفي تطور لافت، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام في غزة، في خطوة اعتبرها مؤشرا على اتساع قاعدة الدعم الدولي للمبادرة، وسعي القوى الكبرى إلى الانخراط في مسارات سياسية جديدة لاحتواء الأزمات العالمية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مجلس السلام الدولي سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بهدف ضمان الشرعية الدولية وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية في معالجة النزاعات، مؤكدًا أن المجلس سيكون منصة جامعة للتعاون السياسي والأمني والإنساني.

جرينلاند ومجلس السلام في قلب التحولات الجيوسياسية

وتأتي هذه المواقف في وقت تتقاطع فيه ملفات جرينلاند والأمن العالمي ومبادرات السلام الدولية، ما يعكس مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية، وسعي واشنطن إلى ترسيخ نفوذها عبر اتفاقات طويلة الأمد ومبادرات متعددة الأطراف.

بوتين: روسيا غير معنية بملف جرينلاند وننتقد طريقة تعامل الدنمارك مع الجزيرة

بوتين: مستعدون للمساهمة في مجلس السلام بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

ترامب: نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية حول جرينلاند

هل تستخدم أمريكا القوة العسكرية للحصول على جرينلاند؟ ترامب يرد
الجريدة الرسمية