خارج الحدود

النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

النرويج، فيتو
النرويج، فيتو
أعلنت رئاسة الحكومة النرويجية رفضها تلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

ترامب يدعو إسرائيل للانضمام إلى مجلس السلام العالمي

وفي وقت سابق؛ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال في الساعات الماضية إلى الانضمام إلى مجلس السلام العالمي رغم كونه أحد مرتكبي المجازر المروعة في القرن الواحد والعشرين عبر تنفيذه جريمة إبادة جماعية في غزة.

كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله أنه سينضم إلى مجلس السلام استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مصر تعلن موافقتها على الانضمام إلى مجلس السلام

وعلى الجانب الأخر رحبت  مصر بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.

مصر ترحب بالدعوة الموجهة من ترامب إلى الرئيس  السيسي للانضمام إلى مجلس السلام

وجددت مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

مصر تعلن  دعمها لمهمة مجلس السلام

كما أعربت مصر خلال بيان لوزارة الخارجية اليوم، عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ۲۸۰۳.

وأكدت مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

لس السلام مصر ترحب بالدعوة الموجهة من ترامب مصر تعلن موافقتها على الانضمام إلى مجلس السلام إسرائيل الحكومة النرويجية

