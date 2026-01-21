الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ينضم إلى مجلس السلام

بنيامين نتنياهو والرئيس
بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
18 حجم الخط

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلى "مجلس السلام" في غزة.

وقال مكتب نتنياهو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه قبل "دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى المجلس، في مبادرة تهدف مبدئيا إلى إنهاء الصراع في غزة، ولكن يمكن توسيع نطاقها لاحقا للتعامل مع الصراعات في أماكن أخرى".

جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وزارة الخارجية الفرنسية أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة".

باريس تتابع تطورات تشكيل مجلس السلام

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها: إن "باريس تتابع من كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.

قلق بشأن مستقبل الأمم المتحدة

في المقابل، أكد ترامب أنه لن يستبدل مجلس السلام، الذي أثار قلق خبراء دوليين، بمنظمة الأمم المتحدة، مضيفًا أن أنه يجب السماح للمنظمة الدولية بالاستمرار لأن إمكاناتها هائلة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الثانية: "أتمنى لو لم نكن بحاجة إلى مجلس السلام، لكن كما تعلمون، لم تساعدني الأمم المتحدة في أي حرب من كل الحروب التي حسمتها".

وأضاف: الأمم المتحدة ليست مفيدة للغاية، أنا من أشد المعجبين بإمكاناتها، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى هذه الإمكانات قط.

صهر ترامب وبلير يتصدران قائمة أعضاء "مجلس السلام"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. 

وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت جابرييل.

ترامب توج نفسه إمبراطورا لغزة

يشار إلى أن جريدة "ذا جارديان" انتقدت تشكيل المجلس، مشيرة إلى أنه لا يوجد مقعد واحد مخصص لفلسطيني، فضلا عن عدم مشاركة أي شخص من الناجين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت الجريدة: سيتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته الشخصية لا بصفته رئيسا للولايات المتحدة، أي بعبارة أخرى: إمبراطور غزة، ومن بين المدعوين توني بلير، المكروه في أنحاء الشرق الأوسط بوصفه أحد مهندسي الغزو غير القانوني للعراق، وإذا كنت تتساءل عن خبرته في إعادة إعمار الأراضي العربية المدمرة، فتذكر ما خلص إليه تقرير تشيلكوت حول تلك الكارثة؛ حيث يقول التقرير: فشلت المملكة المتحدة في التخطيط أو الاستعداد لبرنامج إعادة الإعمار الكبير المطلوب في العراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بتيامين نتنياهو الجنائية الدولية جرائم حرب مجلس السلام غزة

مواد متعلقة

فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة

مجلس السلام في غزة.. ذراع ترامب المخيف لإنجاح مشروعه الاستعماري الجديد.. ذا جارديان: ترامب نصب نفسه إمبراطورا للقطاع.. والتشكيل تجاهل ضم أي فلسطيني لصالح مطوري عقارات بينهم ملياردير إسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يغتال الطفولة في غزة.. جيل فلسطيني يعاني الجوع والصدمات النفسية بسبب حرب الإبادة.. والتعافي التعليمي يحتاج لـ 1.3 مليار دولار

ذا جارديان: وقف إطلاق النار وهم يمهد لهيمنة إسرائيل الدموية على الشرق الأوسط
ads

الأكثر قراءة

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الليمون والفلفل والبطاطس

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

أخبار مصر: افتتاح معرض القاهرة للكتاب، ترامب يهدد بمحو إيران، وفاة والدة الفنان نضال الشافعي، قفزة غير مسبوقة في الذهب

اليوم، الحكم على الحلاق قاتل الطفلة ريتاج بـ"11 طعنة غادرة" في الدقهلية

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية