نتنياهو المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ينضم إلى مجلس السلام

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلى "مجلس السلام" في غزة.

وقال مكتب نتنياهو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه قبل "دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى المجلس، في مبادرة تهدف مبدئيا إلى إنهاء الصراع في غزة، ولكن يمكن توسيع نطاقها لاحقا للتعامل مع الصراعات في أماكن أخرى".

جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وزارة الخارجية الفرنسية أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة".

باريس تتابع تطورات تشكيل مجلس السلام

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها: إن "باريس تتابع من كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.

قلق بشأن مستقبل الأمم المتحدة

في المقابل، أكد ترامب أنه لن يستبدل مجلس السلام، الذي أثار قلق خبراء دوليين، بمنظمة الأمم المتحدة، مضيفًا أن أنه يجب السماح للمنظمة الدولية بالاستمرار لأن إمكاناتها هائلة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء ولايته الثانية: "أتمنى لو لم نكن بحاجة إلى مجلس السلام، لكن كما تعلمون، لم تساعدني الأمم المتحدة في أي حرب من كل الحروب التي حسمتها".

وأضاف: الأمم المتحدة ليست مفيدة للغاية، أنا من أشد المعجبين بإمكاناتها، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى هذه الإمكانات قط.

صهر ترامب وبلير يتصدران قائمة أعضاء "مجلس السلام"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا.

وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت جابرييل.

ترامب توج نفسه إمبراطورا لغزة

يشار إلى أن جريدة "ذا جارديان" انتقدت تشكيل المجلس، مشيرة إلى أنه لا يوجد مقعد واحد مخصص لفلسطيني، فضلا عن عدم مشاركة أي شخص من الناجين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت الجريدة: سيتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته الشخصية لا بصفته رئيسا للولايات المتحدة، أي بعبارة أخرى: إمبراطور غزة، ومن بين المدعوين توني بلير، المكروه في أنحاء الشرق الأوسط بوصفه أحد مهندسي الغزو غير القانوني للعراق، وإذا كنت تتساءل عن خبرته في إعادة إعمار الأراضي العربية المدمرة، فتذكر ما خلص إليه تقرير تشيلكوت حول تلك الكارثة؛ حيث يقول التقرير: فشلت المملكة المتحدة في التخطيط أو الاستعداد لبرنامج إعادة الإعمار الكبير المطلوب في العراق.

