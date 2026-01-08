لقاء سعودي–أمريكي في واشنطن لبحث العلاقات الإستراتيجية وأمن المنطقة

18 حجم الخط

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

بحث مشترك لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تصاعد الأزمات والتحديات السياسية والأمنية في عدد من الملفات الساخنة.

غزة واليمن والسودان وسوريا على طاولة المباحثات الأمريكية السعودية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ناقش مع الأمير فيصل بن فرحان دعم الأمن والاستقرار في غزة واليمن والسودان وسوريا، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية في هذه الساحات.

توافق سعودي–أمريكي على أهمية الحلول السياسية

وأشار الجانبان إلى ضرورة الدفع باتجاه الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، بما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر بين الرياض وواشنطن، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدور المحوري الذي يلعبه الطرفان في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

واستقبل الرئيس السيسي الإثنين الماضي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة.

