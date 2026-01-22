الخميس 22 يناير 2026
لقطات من تقديم يوسف بلعمري لاعبا في صفوف الأهلي (صور)

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور من تقديم المغربي يوسف بلعمري لاعبا جديدا بالقلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع المغربي يوسف بلعمري مدافع الرجاء المغربي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب‎.‎

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل حلوله ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 


الجمعة  الموافق 23 يناير الجاري: موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

