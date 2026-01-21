ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وباكينام مصطفى مفتشة الادارة بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب برئاسة محمود الديب ومصطفى محمود المكتب الفني.

أسفرت عن تحرير 4 محاضر سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر وتم مصادرة الأصناف والكميات الآتية: كمية ٤٩٧ كجم زبدة وسمن مجهولة المصدر وكمية ١٢٠٠ كجم ذرة صفراء دشيشة مجهولة المصدر، كمية ١١٠٠ كجم صودا كاوية قشور مستوردة مجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

