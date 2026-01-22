الخميس 22 يناير 2026
تحرير 69 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم تداوله من سلع غذائية، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للتداول.

تمكنت الحملة من تحرير 69 مخالفة تموينية متنوعة، كما حررت 42 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

 

 

نتائج الحملة على المحال التجارية

 وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد ضبطت الحملة بأحد الهيبرات الشهيرة عددًا من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر منها،  577 كيس أرز زنة الكيس كيلو جرام واحد، منتهى الصلاحية، طبقا لتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل كيس، وتم طمس تاريخ الإنتاج الأصلي لتاريخ إنتاج ممتد الصلاحية لغش وخداع المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 125 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و1300 قطعة بسكوت فاسدة، و15 كيس تمر بالشيكولاته زنة 300  كيلو جرام منتهي الصلاحية،  وطن زبدة مجهولة المصدر، و370 عبوة مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية، كما حررت الحملة 5 محاضر عدم أعلان عن أسعار.

 

تكثيف الحملات على الأسواق 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية  لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

التحفظ على مصنع زبدة بدون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد علي تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

