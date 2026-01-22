الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

​حملات مكثفة لمتابعة جودة الوجبات المدرسية بمصنع "شطا" في دمياط

حملة رقابية لجنة سلامة الغذاء بمحافظة دمياط
​شنت لجنة سلامة الغذاء بمحافظة دمياط حملة رقابية موسعة، اليوم، لتفقد سير العمل داخل مصنع المشروع القومي للتغذية المدرسية بمنطقة شطا، وذلك للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لطلاب المدارس ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية الصارمة.

​جولة ميدانية بمشاركة الجهات الرقابية

​ترأس الحملة اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة لجنة رفيعة المستوى ضمت ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وقطاعات الصحة والطب البيطري والزراعة وإدارة البيئة، بالإضافة إلى التنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظيا من خلال المنظومة الرقمية للمحافظة.

 

حملة رقابية لجنة سلامة الغذاء بمحافظة دمياط

 

​مراجعة خطوط الانتاج ومعايير الجودة

​وخلال الجولة، تفقدت اللجنة خطوط الانتاج المختلفة داخل المصنع، وراجعت معايير الجودة المتبعة في تصنيع وتعبئة الوجبات المدرسية، كما تم فحص سجلات الانتاج والتأكد من صلاحية المواد الخام المستخدمة ومطابقتها للمعايير الفنية والقياسية، مع مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمصنع لضمان توفير بيئة عمل صحية تضمن سلامة المنتج النهائي قبل وصوله للمستهلك الصغير.

​تشديد الرقابة على منظومة التخزين والنقل

​وشددت اللجنة خلال مرورها على ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الدقة في منظومة التخزين والنقل، لضمان وصول الوجبات إلى المدارس في أفضل حالاتها، مؤكدة أن هناك رقابة دورية لا تتوقف على كافة مراحل المنظومة، حيث يتم سحب عينات عشوائية بشكل مستمر لتحليلها والتأكد من قيمتها الغذائية ومدى توافقها مع احتياجات الطلاب البدنية والصحية.

​أولوية قصوى للحفاظ على صحة الطلاب

و​تأتي هذه التحركات في إطار حرص محافظة دمياط على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل منظومة التغذية المدرسية، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على المصانع الحيوية لضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة التلاميذ كأولوية قصوى تقع على عاتق كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

الاشتراطات الصحية والبيئية الجهات الرقابية الرقابة على المصانع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هيئة سلامة الغذاء سحب عينات عشوائية منظومة التغذية المدرسية قطاعات الصحة صحة الطلاب

