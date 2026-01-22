الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفى القاهرة الجديدة والمركز الطبي بالتجمع الخامس

د.عمرو قنديل خلال
د.عمرو قنديل خلال الجولة
 قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى القاهرة الجديدة والمركز الطبي بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.

شكاوى وآراء المرضى للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ الجولة بمستشفى القاهرة الجديدة، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واستمع إلى شكاوى وآراء المرضى للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة، ووجه بزيادة أعداد أفراد الأمن لتنظيم دخول المرضى ومرافقيهم، وتوقيع جزاء على شركة الأمن لتقصيرها في أداء مهامها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التي تحتاج رعاية مركزة أو تحويلًا إلى مستشفيات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع «قنديل» تفقد صيدلية الطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية، وأكد على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وتوافر الكواشف، موصيًا بتوقيع جزاء على رئيس قسم المعمل لتقصيره، كما تفقد بنك الدم واطمأن على توافر جميع الفصائل، وزيارة قسم الرعاية المركزة والغسيل الكلوي، مؤكدًا توافر المستلزمات اللازمة، ووجه الشكر للفريق الطبي على التزامهم وتواجدهم.

نائب وزير الصحة: 2026 عام حاسم للوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

ثم انتقل نائب الوزير إلى المركز الطبي بالتجمع الخامس، مشيدًا بأداء الفريق الصحي وتواجده، ومؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة، واطمأن على انتظام عمل مكتب الصحة في تسجيل حالات المواليد والوفيات، وشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بمكاتب الصحة، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة العامة والشكل اللائق للمنشأة، بما يعزز رضا المواطنين المنتفعين بالخدمة.

