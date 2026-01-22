رئيس الرعاية الصحية يشارك في منتدى FHBF 2026 بباريس

18 حجم الخط

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026)، والمنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الحكومات والمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

والتقى الدكتور أحمد السبكي الدكتورة أنييس سوكا، رئيسة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، لا سيما في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، وتطوير نظم التمويل، والتحول الرقمي، وربط التمويل بالنتائج الصحية، بما يدعم التوسع القومي المستدام للخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالدعم الفني الذي قدمته الوكالة عبر برنامج FEXTE بالتعاون مع Expertise France، والذي أسهم في دعم الحوار السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات الإصلاح داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شهد الدكتور أحمد السبكي، الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات والتي تناولت دور الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات وفق المعايير الدولية.

لبحث آفاق الشراكات الإكلينيكية وتبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة

فيما التقى الدكتور أحمد السبكي بالدكتور جاي نيرفو، نائب رئيس مركز موناكو لجراحات القلب والصدر (Cardiothoracic Centre – CCM) لبحث آفاق الشراكات الإكلينيكية وتبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة، وتعزيز التدريب المتخصص للكوادر الطبية، ودعم تطبيق الحلول الطبية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما عقد رئيس هيئة الرعاية الصحية عدد من اللقاءات مع مؤسسات طبية دولية، حيث تمت مناقشة سبل نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات البشرية، وتمويل مشروعات التحول الصحي، ومعهد كوري الفرنسي للأبحاث الطبية لمناقشة سبل التعاون في مجالات البحوث الطبية والرعاية الصحية المتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة الهيئة في منتدى FHBF 2026 تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، وبحث فرص التعاون في مجالات الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية، والتأهيل الطبي، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تعكس مشاركة الهيئة لهذا العام المكانة المتقدمة التي وصلت إليها منظومة الرعاية الصحية المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في توسيع نطاق التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.