الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الرعاية الصحية يشارك في منتدى FHBF 2026 بباريس

منتدى FHBF 2026
منتدى FHBF 2026
18 حجم الخط
ads

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026)، والمنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الحكومات والمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

والتقى الدكتور أحمد السبكي الدكتورة أنييس سوكا، رئيسة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، لا سيما في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، وتطوير نظم التمويل، والتحول الرقمي، وربط التمويل بالنتائج الصحية، بما يدعم التوسع القومي المستدام للخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالدعم الفني الذي قدمته الوكالة عبر برنامج FEXTE بالتعاون مع Expertise France، والذي أسهم في دعم الحوار السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات الإصلاح داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شهد الدكتور أحمد السبكي، الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات والتي تناولت دور الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات وفق المعايير الدولية.

لبحث آفاق الشراكات الإكلينيكية وتبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة

 

فيما التقى الدكتور أحمد السبكي بالدكتور جاي نيرفو، نائب رئيس مركز موناكو لجراحات القلب والصدر (Cardiothoracic Centre – CCM) لبحث آفاق الشراكات الإكلينيكية وتبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة، وتعزيز التدريب المتخصص للكوادر الطبية، ودعم تطبيق الحلول الطبية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما عقد رئيس هيئة الرعاية الصحية عدد من اللقاءات مع مؤسسات طبية دولية، حيث تمت مناقشة سبل نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات البشرية، وتمويل مشروعات التحول الصحي، ومعهد كوري الفرنسي للأبحاث الطبية لمناقشة سبل التعاون في مجالات البحوث الطبية والرعاية الصحية المتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة الهيئة في منتدى FHBF 2026 تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية، والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، وبحث فرص التعاون في مجالات الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية، والتأهيل الطبي، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تعكس مشاركة الهيئة لهذا العام المكانة المتقدمة التي وصلت إليها منظومة الرعاية الصحية المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في توسيع نطاق التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى Foundation الهيئة العامة للرعاية الصحية التحول الرقمي التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشراء الموحد الصحي الشامل العاصمة الفرنسية باريس الصحة الرقمية الوكالة الفرنسية للتنمية AFD هيئة العامة للرعاية الصحية جراحات القلب والصدر منظومة الرعاية الصحية مشروع التامين الصحي الشامل مشروع التامين الصحي

مواد متعلقة

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

5 ألوان في طبقك يوميا، توصيات من معهد التغذية للوقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

الغمراوي: تصدير الدواء المصري إلى 147 دولة بقيمة 1.3 مليار دولار في 2025

نقابة الصيادلة: قرار التركيبات الصيدلية لا يسري على الصيدليات العامة

بعد اعتراض الصيادلة، هيئة الدواء تعقد اجتماعًا موسعا لتوضيح قرار "التركيبات الصيدلية"

القومي للطفولة والأمومة: نعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات

هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية عبر منظومة اليقظة الدوائية
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية