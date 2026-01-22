الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

نائب وزير الصحة: 2026 عام حاسم للوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة

د.عبلة الألفي في
د.عبلة الألفي في فعاليات اليوم العلمي
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، في فعاليات اليوم العلمي المتخصص في «الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة»، الذي نظمه المجلس الصحي المصري (البورد المصري) بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء أمراض النساء والتوليد، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

عام 2026 عام حاسمافي مسار العمل السكاني

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن عام 2026 عام حاسم في مسار العمل السكاني، بهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027، مشيرة إلى أن المعدل بلغ 2.4 طفل لكل سيدة في 2024، ما يعكس حجم التحدي القائم.

وأوضحت أن دور الدولة يتركز في توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا لكل أسرة في كل مكان، مع توضيح الحقائق العلمية ودحض الشائعات، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل، مع التأكيد على مسئولية الأسرة في التخطيط السليم للحياة الأسرية.

وشددت نائب الوزير على أن الصحة الإنجابية من أولويات الدولة، وأن منع الحمل غير المرغوب فيه واختيار الوسيلة المناسبة في التوقيت المناسب يمثلان أساس الحفاظ على صحة الأم والطفل، لافتة إلى أن نحو 20% من المواليد يدخلون الحضانات دون داعٍ طبي حقيقي بسبب الحمل غير المخطط.

وأشارت إلى توسع الوزارة في تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة منذ 2021، من خلال تدريب مقدمي الخدمة، توفير نحو 4000 غرفة مشورة أسرية بوحدات الرعاية الأولية، تركيب الوسائل (كبسولة أو لولب) خلال ساعة من الولادة الطبيعية أو القيصرية، وتشغيل عيادات متنقلة مجهزة، بهدف خفض وفيات الأمهات والأطفال.

التوعية بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين

كما دعت إلى التوعية بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين، والاستعداد المسبق للحمل من خلال علاج الأنيميا، ضبط السكر والضغط، وتناول الفيتامينات لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل الحمل.

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

وشددت الدكتورة عبلة الألفي على أهمية التعامل الجاد مع الولادات القيصرية غير المبررة، مؤكدة أن مسئولية طبيب النساء والتوليد تشمل توعية السيدة بمخاطرها وفوائد الولادة الطبيعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والطفل والمجتمع بأكمله.

