الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار وزير الصحة
18 حجم الخط
ads

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، التهنئة للدكتور هشام ستيت، والدكتور علي الغمراوي؛ بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية.

صدور قرار تعيين هشام ستيت رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

ووجّه وزير الصحة التهنئة للدكتور هشام ستيت، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة وزير، وتعيين  هشام محيي حسن بدر،  محمود عمرو عبد الحميد، نائبين لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

كما هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور علي الغمراوي، لصدور القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2026، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، وتعيين  تامر محمد أحمد الحسيني نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن تمنياته القلبية للقياديين بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامهما الجسيمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل إضافة مهمة ودعمًا لمسيرة التطوير المستمر وتعزيزًا لكفاءة منظومة العمل الصحي.

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

فريق من الصحة يراجع إجراءات العلاج على نفقة الدولة بمستشفى صدر بني سويف

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن استمرار الرُّقِيِّ بالخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بعجلة التنمية قدمًا لتحقيق الصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمداد والتموين الطبي إدارة التكنولوجيا التكنولوجيا الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

مواد متعلقة

5 ألوان في طبقك يوميا، توصيات من معهد التغذية للوقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

الغمراوي: تصدير الدواء المصري إلى 147 دولة بقيمة 1.3 مليار دولار في 2025

نقابة الصيادلة: قرار التركيبات الصيدلية لا يسري على الصيدليات العامة

بعد اعتراض الصيادلة، هيئة الدواء تعقد اجتماعًا موسعا لتوضيح قرار "التركيبات الصيدلية"

القومي للطفولة والأمومة: نعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات

هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية عبر منظومة اليقظة الدوائية

تغييرات جذرية في الهرم الغذائي، لماذا تراجعت النشويات وتصدرت الدهون والبروتين؟
ads

الأكثر قراءة

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري والقناة الناقلة

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 22 يناير 2026

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية