وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

18 حجم الخط

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، التهنئة للدكتور هشام ستيت، والدكتور علي الغمراوي؛ بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية.

صدور قرار تعيين هشام ستيت رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

ووجّه وزير الصحة التهنئة للدكتور هشام ستيت، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة وزير، وتعيين هشام محيي حسن بدر، محمود عمرو عبد الحميد، نائبين لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

كما هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور علي الغمراوي، لصدور القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2026، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، وتعيين تامر محمد أحمد الحسيني نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن تمنياته القلبية للقياديين بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامهما الجسيمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل إضافة مهمة ودعمًا لمسيرة التطوير المستمر وتعزيزًا لكفاءة منظومة العمل الصحي.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن استمرار الرُّقِيِّ بالخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بعجلة التنمية قدمًا لتحقيق الصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.