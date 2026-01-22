الخميس 22 يناير 2026
رياضة

أمم أفريقيا لليد، منتخب مصر يتقدم على أنجولا في الشوط الأول

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد،
كرة اليد، تقدم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (18-13)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب الجابون بنتيجة (36-25).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00 .. انتهت بفوز الفراعنة
مصر × أنجولا – 22 يناير |  تقام الآن
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

