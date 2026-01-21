الأربعاء 21 يناير 2026
أمم أفريقيا، منتخب كرة اليد يفتتح مشواره بفوز كبير أمام الجابون

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، حقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، فوزا هاما على نظيره منتخب الجابون بنتيجة (36-25)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة (19-14).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00 
مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال منتخب الجابون كاس الأمم الإفريقية

