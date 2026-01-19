كرة اليد، أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية برواندا

18 حجم الخط

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 21 يناير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتم لعب دور المجموعات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وفي الدور الرئيسي تتشكل مجموعتين جديدتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني مباشرة للدور قبل النهائي.

وتشير التوقعات الفنية إلى المنتخبات الأبرز على التنافس مع منتخب مصر، المرشح الأول للفوز، على لقب البطولة هي: منتخب تونس صاحب الـ10 ألقاب، ومنتخب الجزائر صاحب الـ7 ألقاب، ومنتخب المغرب، ومنتخب الرأس الأخضر الصاعد بقوة.

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات هامة في دور المجموعات موعدها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر × الجابون – 21 يناير | 12:30

مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00

مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

جميع مباريات المنتخب تذاع مباشرة على قنوات أون سبورت.

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

مؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكرم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.