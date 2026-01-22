كرة اليد، تعرف على نتائج مباريات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليًّا في رواندا بمشاركة 16 منتخبًا.

نتائج مباريات الجولة الأولى

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى كالتالي:

المجموعة الأولى

الجزائر (23) - (25) نيجيريا

رواندا (30) - (19) زامبيا

المجموعة الثالثة

أنجولا (37) - (21) أوغندا

مصر (36) - (25) الجابون

المجموعة الثالثة

غينيا الإستوائية (36) - (27) كينيا

تونس (41) - (22) الكاميرون

المجموعة الرابعة

كاب فيردي (34) - (28) الكونغو

المغرب (52) - (28) بنين

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

