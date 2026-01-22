الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تقلبات جوية وسماء ملبدة بالغيوم في الدقهلية (فيديو)

طقس الدقهلية، فيتو
طقس الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس، طقسا متقلبا بين الغيوم والأجواء المشمسة مع استمرار نشاط الرياح الملحوظ، تقلبات جوية ورياح مثيرة للاتربة.

ورصدت "فيتو" الطقس المتقلب بمحافظة الدقهلية، حيث نشاط الرياح بشكل ملحوظ وارتفاع نسبة الأمواج مع اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأجواء غير مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة منذ أمس الأربعاء. 

هيئة الأرصاد الجوية
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئ على  شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية. 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس. 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

محافظة الدقهلية 

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب حركة الملاحة ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس السواحل الشمالية الغربية الطقس اليوم الخميس الصحراء الغربية الدقهلية اليوم انخفاض درجات الحرارة الملاحة بالبحر المتوسط هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس اليوم الخميس متوسط درجات الحرارة والسواحل الشمالية الغربية محافظة الدقهلية اليوم

مواد متعلقة

المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

ترامب: أنا رجل أعمال يركز على العقارات وموقع غزة جميل

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التشاجر مع عامل في شبرا مصر

خالد اللبان: إتاحة "أطلس الفخار" بمكتبات قصور الثقافة وطرح 300 نسخة بمعرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حالة الطقس الآن، غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار قد تصل ليلا للقاهرة

سقوط "دجال السوشيال ميديا" بالإسكندرية

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية