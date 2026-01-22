تقلبات جوية وسماء ملبدة بالغيوم في الدقهلية (فيديو)

18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الخميس، طقسا متقلبا بين الغيوم والأجواء المشمسة مع استمرار نشاط الرياح الملحوظ، تقلبات جوية ورياح مثيرة للاتربة.

ورصدت "فيتو" الطقس المتقلب بمحافظة الدقهلية، حيث نشاط الرياح بشكل ملحوظ وارتفاع نسبة الأمواج مع اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط، وأجواء غير مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة منذ أمس الأربعاء.

هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، ودافئ على شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

محافظة الدقهلية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

