ترامب: أنا رجل أعمال يركز على العقارات وموقع غزة جميل

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مراسم توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام، إن غزة تتمتع بموقع جغرافي مميز على البحر، نادرًا ما يوجد مثله، ما يجعلها مناسبة لتطوير مشاريع استثمارية وخدماتية هامة، معلقا بالقول: "تعرفون أنا رجل أعمال يركز على العقارات هذا الموقع جميل".

تنفيذ مشاريع ناجحة في غزة

أوضح ترامب أنه شكل فريقًا استثنائيًا يركز على تنفيذ مشاريع ناجحة في غزة، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ظل ظروف صعبة، مع التركيز على تحويل القطاع إلى منطقة آمنة وجاذبة للعيش.

تعزيز الاستقرار والتنمية في القطاع

أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن سكان غزة سينتقلون من حالة الفقر الحالية إلى حياة أكثر رفاهية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في القطاع.

الرئيس ترامب يوقع على ميثاق "مجلس السلام"

جدير بالذكر ان اجتماع قادة الدول التي أعلنت انضمامها لـ"مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيله انطلق اليوم يهدف إلى أن يكون هيئة لحل النزاعات الدولية.

ووجهت واشنطن الدعوة إلى عدد من الدول، من بينها حلفاء تقليديون مثل كندا وفرنسا، إضافة إلى روسيا والصين، وتنص مسودة الميثاق على أن تمتد عضوية الدول في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيسه.

20 إلى 25 دولة انضمت للمجلس

وبينما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن 20 إلى 25 دولة انضمت للمجلس، أعلنت أكثر من 15 دولة قبولها الرسمي الدعوة كأعضاء مؤسسين.

وقالت سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن الرئيس ترامب وقع على ميثاق "مجلس السلام"، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثا.

وشدد ترامب خلال توقيع الميثاق أن المجلس ملتزم بضمان نزع السلاح من قطاع غزة وإعادة بنائه بشكل جميل.

فرصة لإحلال السلام

وقال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل "مجلس السلام" بجدية، معتبرا أن هناك "فرصة لإحلال السلام".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35 عاما، مؤكدا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.

وتوجه ترامب بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى "مجلس السلام"، معربا عن تقديره لدعمهم ومشاركتهم في هذه المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.