الخميس 22 يناير 2026
محافظ الدقهلية يتفقد إصلاح كسر ماسورة مياه بحي غرب المنصورة

إصلاح خط مياه بالمنصورة
إصلاح خط مياه بالمنصورة
 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إصلاح كسر خط المياه بشارع سيدي عبد القادر بـ حي غرب المنصورة، للوقوف على الوضع على الطبيعة والتأكد من عودة الخدمة لطبيعتها، بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع سيدي عبد القادر بحي غرب المنصورة

 وكان محافظ الدقهلية قد كلف أمس خلال جولته الصباحية، باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الكسر ومنع تأثر المواطنين أو تعطيل الحركة المرورية، موجهًا بسرعة الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة إلى موقع الكسر، والتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع تأمين المنطقة المحيطة بموقع العمل.

 

البدء في إجراءات إصلاح خط المياه وإعادة الوضع إلى طبيعته

 وعلى الفور انتقلت المهندسة منال بدران، رئيس قطاع المنصورة بشركة المياه، فورا ومسئولي شركة مياه الشرب إلى موقع الكسر، لإجراء المعاينة على الطبيعة والبدء في إجراءات إصلاح خط المياه، وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

 

الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب أولوية قصوى

 وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الجولة على ضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال طارئة في المرافق العامة، مشددًا على أن الحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب أولوية قصوى، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

 

سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة، ومنع تكرارها مستقبلًا، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين. 

الجريدة الرسمية