محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع وميادين المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وميادين مدينة المنصورة

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء الحمامات العمومية بشارع السكة الجديدة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تنظيم وإنشاء الحمامات العمومية بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافات المرتفعة، للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة لائقة تواكب احتياجاتهم اليومية، خاصة في أماكن التجمعات والازدحام ومواقع انتظار المواطنين خلال الحصول على الخدمة.

سرعة الانتهاء من أعمال الخطة شاملة لإعادة تنظيم الحمامات العمومية بالمدينة

وأوضح المحافظ أنه تقرر تنفيذ 2 حمام عمومي بشارع المشاية بجوار باركنج المحافظة، بالإضافة إلى 2 حمام عمومي بشارع جيهان لتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات، و2 حمام عمومي بشارع السكة الجديدة، وذلك ضمن الخطة المشار إليها، على أن يتم تنفيذها وفق اشتراطات فنية وحضارية تضمن النظافة المستمرة وسهولة الاستخدام والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الخدمية داخل المدن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية آمنة وصحية للجميع.

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على، الأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بضرورة استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، مؤكدًا أن الشارع هو المرآة الحقيقية لأداء الأجهزة التنفيذية، وأن الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لعاصمة الدقهلية.

التعامل الحاسم مع أي تقصير

كما شدد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الأحياء والمراكز، لمتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، والتعامل الحاسم مع أي تقصير، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتمامات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات

وفي سياق آخر تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة، في إطار الجهود المستمرة لدعم ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

توزيع الحاويات على المدن والأحياء

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بسرعة توزيع الحاويات على المدن والأحياء والمراكز المستهدفة، والتي تشمل، مراكز المنصورة، وحي شرق، طلخا، الجمالية، المطرية، ميت غمر.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المحافظة وزيادة عدد المعدات العاملة، مشيرًا إلى أن الحاويات الجديدة ستُستخدم لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي البيئة والنظافة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بشوارع ومراكز وقرى المحافظة، حرصًا على المظهر الحضاري وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما كلف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاقد مع شركة متخصصة للصيانة الدورية للحاويات والحفاظ عليها، لضمان استمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة.

