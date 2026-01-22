الخميس 22 يناير 2026
اقتصاد

المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2026.

مستقبل العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وشهد اللقاء مباحثات حول مستقبل العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعد أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة لمصر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المشترك مع البنك لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص خاصة في ضوء الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تم تفعيلها العام الماضي.

وأشادت بالجهود مع البنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي" والتي نتج عنها حشد تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات بقدرة 8.25 جيجاوات، لافتة إلى أن الجهود مستمرة للانتهاء من تمويل مشروعات البرنامج بقدرة 10 جيجاوات.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع البنك الأوروبي إلى جانب شركاء التنمية الآخرين، لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه صندوق الاستثمار في المناخ مؤخرًا ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، وذلك في ضوء جهود الدولة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز التحول الأخضر بقطاع الصناعة.

وتطرق الجانبان إلى التحديات العالمية والمحاور التي يناقشها منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، خاصة ما يتعلق بتحديات الأسواق الناشئة، والتوترات الجيوسياسية وما يتعرض له التعاون الدولي من اختبارات متتالية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التحديات العالمية تفرض علينا الإعلاء من قيم التعاون الدولي وتعزيز الشراكة للحفاظ على مكتسبات التنمية.

المشاط: البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي في مصر يعكس عمق العلاقات المشتركة

المشاط: استمرار تنفيذ الإصلاحات يدعم مرونة الأسواق الناشئة

جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.

المشاط البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنتدي الاقتصادي العالمي دافوس 2026 مشروعات محور الطاقة آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

