خالد اللبان: إتاحة "أطلس الفخار" بمكتبات قصور الثقافة وطرح 300 نسخة بمعرض الكتاب

وصف اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن صدور "أطلس الفخار"، والذي يمثل الجزء الثالث من سلسلة الأطالس المصرية للمأثورات الشعبية، بأنه إصدار علمي وتوثيقي بالغ الأهمية للهوية المصرية.

وفي تصريحات خاصة لـ"فيتو" أوضح اللبان أن الهيئة قررت إتاحة الأطلس في كافة المكتبات التابعة لها، مع التركيز على المكتبات الكبرى بمختلف المحافظات؛ وذلك لضمان وصوله إلى مجتمع الباحثين والأكاديميين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للقيمة العلمية للأطلس وتيسيرًا على الدارسين، خاصة في ظل تكلفة إنتاجه المرتفعة التي قد تجعل اقتناءه الفردي أمرًا صعبًا على البعض.

طرح 300 نسخة من الأطلس خلال معرض الكتاب

وكشف مساعد وزير الثقافة عن خطة الهيئة لطرح 300 نسخة فقط من الأطلس خلال الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026. وستكون هذه النسخ متاحة في جناح العرض الخاص بالهيئة للجمهور الراغب في اقتناء هذا العمل الموسوعي النادر.

يُذكر أن "أطلس الفخار" ليس مجرد كتاب عابر، بل هو مشروع استغرق إعداده ما يقرب من 20 عامًا من العمل الميداني والبحثي، ويهدف بالأساس إلى توثيق الحرف اليدوية المرتبطة بالفخار، باعتبارها واحدة من أقدم وأهم العناصر التراثية التي تميز الشخصية المصرية وتؤرخ لتطورها عبر العصور.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفلت بتدشين أطلس الفخار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

