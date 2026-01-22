الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة تناقش جهود التحول الرقمي فى مجال إدارة الأزمات

 أكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أهمية طرح الأفكار والحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الموارد وضمان استدامة معدلات التنمية مما يعزز التكامل والتوافق بين الجهود المبذولة، ويهدف للحد والتقليل من مخاطر الأزمات والكوارث. 

 

استخدام طرق مبتكرة 

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتعزيز الاستجابة من خلال نظم مبتكرة ذات تقنية وبنية تحتية معلوماتية وتكنولوجية عالية الكفاءة، قائمة على نظم التنبؤ الجيد لتوقع الأزمات بأشكالها وأحجامها وأوقاتها ومجالاتها  وفى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب 

 جاء ذلك خلال الاجتماع ممثلى إحدى الشركات المتخصصة فى برامج التحول الرقمى، حيث تم مناقشة منظومة غرف العمليات المركزية، وآليات متابعة لحظية للبلاغات والعمليات وفرق العمل الميدانية والربط مع مصادر البلاغات المختلفة ودعم اتخاذ القرار، مع شركة تطبيقات المنظومة والتى تشتمل على Call taker للتعامل مع الشكاوي والبلاغات، تطبيق الموبايل لتحديث البيانات من المواقع الميدانية، وتطبيق المتابعة اللحظية، ومنصة التكامل وتبادل البيانات مع الجهات الخارجية، والربط مع الانظمة المختلفة مثل برامج سكادا، GPS، وغيرها من البرامج المختلفة.

 

الحفاظ على خطوات الشركة نحو التحول الرقمي 

 وأكد اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ان شركة محافظات القناة تواصل خطواتها نحو التحول الرقمي وتعزيز تجربة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الاداء بجميع قطاعات الشركة، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأهمية رقمنة وتطوير كافة الخدمات وتأثيرها الايجابى على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

