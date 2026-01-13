رئيس مياه القناة يبحث مطالب الدوائر الانتخابية مع أعضاء مجلس الشيوخ

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

خاصة أنهم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، ومشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

التواصل مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين

جاء ذلك خلال لقاءه مع النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على اهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.

مناقشة مشكلات الصرف بقرى القصاصين

تناول اللقاء مناقشة مشكلات الصرف الصحي بعدد من القرى بمركز ومدينة القصاصين منها عزبة أبو السيد الجبل وعزبة العمدة وعزبة الكوع، وعزبة المجاهدين بمركز ومدينة التل الكبير.

وأشار رئيس شركة مياه القناة أن القرى محل الشكوى غير مخدومة بالصرف الصحى وتعتمد على الخزانات الأرضية والتى يتم كسحها طبقا لاحتياجات المواطنين، مشيرا الى أنه يتم كسح الخزانات الارضية مقابل رسوم مخفضة للقرى الأكثر احتياجا تخفيفا عن كاهل المواطنين، وأن الشركة تعمل علي كافة الاحتياجات للمناطق غير المخدومة بالصرف الصحى، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد اللواء أحمد رمضان على أن الشركة تضع مصلحة المواطن وصحته فوق كل اعتبار، وأنها لا تدخر جهدًا في التحرك لأي بقعة بمحافظات القناة فور تلقي أي بلاغات أو شكاوى، مؤكدًا أن "مياه القناة" تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع مثل هذه الأزمات البيئية لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد رمضان إلى سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولًا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان ظهور الأثر الإيجابي لهذه الجهود على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة.



وفى نهاية اللقاء أعربت عضو مجلس الشيوخ والوفد المرافق لها عن شكرهم وتقديرهم للواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، على التوجيه الفوري لفريق العمل بالشركة بالمتابعة المباشرة والميدانية لكافة مواقع العمل، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.