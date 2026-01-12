بسبب شدة الرياح، سقوط شجرة على طريق الإسماعيلية وتحذيرات لقائدي السيارات

18 حجم الخط

شهد طريق الإسماعيلية_ الزقازيق الزراعي اليوم الإثنين، سقوط شجرة ضخمة، على الطريق جراء سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

غلق الطريق بسبب سقوط الشجرة

وتسببت سقوط الشجرة في إغلاق الطريق بشكل شبه كامل أمام الحركة المرورية للسيارات.

تداول صورة تحذيرية

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورة لشجرة سقطت على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي محذرين قائدي السيارات من غلق جزئي للطريق.

ومن جانبها دفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع شرطة المرور بعدد من المعدات الأليات لرفع الشجرة عن الطريق وعودة الحالة المرورية لطبيعتها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح

على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.