محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة للخير لتوفير 35 ألف وجبة غذائية (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن مبادرة "الخير" تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل المجتمعي المنظم، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تدخلات اجتماعية مدروسة تُنفذ وفق آليات واضحة تضمن العدالة والشفافية في وصول الدعم لمستحقيه.

أبرز الحضور خلال تدشين المبادرة

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة من مركز ومدينة فايد بحضور، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، دكتور زكريا هاشم مدير عام مديرية الطب البيطري، محاسب محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة المخلفات، ورئيس قرية أبوسلطان، وعدد من التنفيذين والرائدات الريفيات.

المستهدف من المبادرة

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المبادرة تستهدف توفير ٣٥ ألف وجبة غذائية ساخنة، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية جافة، ولحوم، وبطاطين، فضلًا عن تقديم خدمات توعوية وصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتزامنًا مع أعياد الأخوة الأقباط، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذلك بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المبادرة يتم تحت الإشراف الكامل لمديرية التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ التدخلات الاجتماعية، من خلال حصر الفئات المستحقة، والتنسيق مع الإدارات الاجتماعية، والرائدات الاجتماعيات، والجمعيات الأهلية الشريكة، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

وثمّن محافظ الإسماعيلية جهود المديريات والجهات المشاركة، حيث تم التنسيق مع إدارة البيئة لمتابعة أماكن إعداد الوجبات والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومع مديرية الطب البيطري للتأكد من جودة وسلامة اللحوم، ومديرية الزراعة لمتابعة سلامة المكونات الغذائية، إلى جانب مديرية الصحة التي تقوم بتنفيذ قوافل طبية بالتزامن مع المبادرة وكذلك مديرية الشباب والرياضة التي شاركت بتوفير متطوعين من مختلف الفئات العمرية لدعم أعمال الإعداد والتوزيع.

كما أوضح أن المبادرة نُفذت بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لاختيار مواقع المطابخ وآليات التوزيع وفق طبيعة كل منطقة، وبالتعاون مع مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمع المدني، وبمشاركة فعالة من المتطوعين، بما يعزز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي من الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتوفير الانتقال للمتطوعين ونقل الوجبات إلى أماكن التوزيع وفق خطة معدة مسبقًا وتم التنسيق فيها مع المراكز والمدن.

وأشار إلى أن مثل تلك المبادرات تؤكد على منظومة العمل المؤسسي الذي ينتقل بالعمل من محدودية الفرد إلى رحابة الجماعة، مما يعزز التعاون والتكامل ما يؤدي إلى رفع الكفاءة وتحقيق الأهداف.

واختتم محافظ الإسماعيلية بيانه بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تعتمد على الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، وتُترجم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية مطبخ المبادرة بمركز ومدينة أبوصوير وبحضور حسني عيسى رئيس مركز ومدينة أبوصوير والتي تشهد انطلاقة المبادرة في يومها الأول.

