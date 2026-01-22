محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء ممشى بكورنيش النيل في السباعية (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والذى يجرى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 99٪ حيث من المقرر افتتاحه قريبًا.

وحرص المحافظ للاستماع لشرح عن الجهود الجارية لتنفيذ مشروع كورنيش النيل من شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية، فى حضور زهجر سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو.

ووجه إلى عمل امتداد للكورنيش ليصبح طريق بديل لمدخل مدينة السباعية حتى قرية القنان بطول 1 كم، حيث تم اعتماد 15 مليون جنيه إضافية لاستكمال هذا الطريق الحيوى.

يذكر ان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استكمل إعطاءه لإشارة البدء للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الحجز بحري الرئيسية، والتى تأتى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الحجز بحرى لخدمة نحو 22 ألف نسمة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون جنيه،وذلك فى إطار مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " الهادفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمكونات المشروع، برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، والمهندسة فاطمة نائب رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

ويضم المشروع محطة معالجة العوينية بالحجز بحري بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 3.5 ألف م3/يوم، حيث تم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 65%، بالإضافة إلى خط طرد بطول 2.2 كم، كما يشمل المشروع محطة رفع الحجز الرئيسية، والتى تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 100%، وبشبكة انحدار 8.1 كم، وتم نهوها كذلك بنسبة 100 %، إلى جانب محطة رفع فرعية بمنطقة الخوى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90%، والأعمال الكهروميكانيكية 80%.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الصرف الصحي بمركز إدفو، كما تسهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

وقال إننا نولي أهمية قصوى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن اليومية، ونعمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ والدخول التدريجى للتشغيل التجريبى تمهيدًا للتشغيل الكامل وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.