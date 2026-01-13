الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد نقاط العبور المؤقتة بمزلقان السيل القديم (صور)

جولة محافظ اسوان
جولة محافظ اسوان
18 حجم الخط

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم ، والتى وجه المحافظ بإعادة افتتاحها تلبية لمطالب ومناشدات الأهالى للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أى مخاطر مستقبلية.

المتابعة اللحظية 

 وشدد على ضرورة المتابعة اللحظية من الوحدة المحلية والحى المختص لمنع إقامة أى إشغالات أو تعديات بنقاط العبور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين، ولإتاحة الفرصة الكاملة للرؤية لحركة القطارات المترددة على شريط السكك الحديدية بما يساهم فى الحد من الحوادث المتكررة ووقف نزيف الدماء بهذه المنطقة الحيوية.

 

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ التى رافقه فيها نائبه عمرو لاشين، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية، ولذا فقد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كيما للمشاه، وسيعقبه قريبًا وضع حجر الأساس لكوبرى السيل بأعلى المواصفات ووفقًا للهوية البصرية للمحافظة.

أشار الى انه خلال الأيام الماضية تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقاط العبور بمشاركة الأجهزة الأمنية، ومستمرون على هذا النهج للحفاظ على سلامة وأمن المواطن الأسوانى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان المواطنين المزلقان المطالب الجماهير

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بتركيب خط صرف جديد بمنطقة الكرور

استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

محافظ أسوان: لا تنتظروا شيئا من نائب ينجح بالرشاوى الانتخابية في البرلمان

محافظ أسوان والرموز الدينية يدعون المواطنين للمشاركة بانتخابات النواب (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

5232 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية