محافظ أسوان يتفقد نقاط العبور المؤقتة بمزلقان السيل القديم (صور)

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم ، والتى وجه المحافظ بإعادة افتتاحها تلبية لمطالب ومناشدات الأهالى للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أى مخاطر مستقبلية.

المتابعة اللحظية

وشدد على ضرورة المتابعة اللحظية من الوحدة المحلية والحى المختص لمنع إقامة أى إشغالات أو تعديات بنقاط العبور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين، ولإتاحة الفرصة الكاملة للرؤية لحركة القطارات المترددة على شريط السكك الحديدية بما يساهم فى الحد من الحوادث المتكررة ووقف نزيف الدماء بهذه المنطقة الحيوية.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ التى رافقه فيها نائبه عمرو لاشين، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية، ولذا فقد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كيما للمشاه، وسيعقبه قريبًا وضع حجر الأساس لكوبرى السيل بأعلى المواصفات ووفقًا للهوية البصرية للمحافظة.

أشار الى انه خلال الأيام الماضية تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقاط العبور بمشاركة الأجهزة الأمنية، ومستمرون على هذا النهج للحفاظ على سلامة وأمن المواطن الأسوانى.

