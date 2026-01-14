الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يعلن الجاهزية لبدء تنفيذ مشروعات "حياة كريمة 2" فور إطلاق المبادرة

اجتماع محافظ اسوان
اجتماع محافظ اسوان
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية المحافظة لإدراج مشروعات حياة كريمة 2  فور الإطلاق الرسمى للمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أنه تم تخصيص كافة الأراضى التى ستقام عليها مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثانية، وتم نهو كافة التصميمات والرسومات الخاصة بذلك فى القرى المستهدفة.

المبادرة الرئيسية 

أضاف أن بالنسبة للقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية فمن المقرر نهو كافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام فى 31 مارس القادم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم 100 قرية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتشمل تنفيذ 1993 مشروع، فضلًا عن تنفيذ 19 مشروع تابع للإدارة المحلية، ويتم المتابعة الميدانية من خلال الزيارات المتتالية للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والإنجاز، ورصد أي ملاحظات لسرعة تلافيها بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أكد أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى يشهد التركيز على أفتتاح المشروعات الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام، والتى يعتبر من أبرزها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات، والذى يعتبر من أهم الإنجازات ويمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان، ولضيوفهم من الأفواج السياحية الزائرة، فى إطار إطلاق مبادرة " أسوان بتتجمل "، ويعد طريق السادات من ضمن هذه المبادرة حيث يتم حاليًا وضع اللمسات الجمالية النهائية للطريق باعتباره المدخل الرئيسي للمدينة السياحية، وسيتم تحويله لمتحف مفتوح.

