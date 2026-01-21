دوري أبطال أوروبا، كاراباج أجدام الأذربيجاني يخطف فوزا مثيرا من فرانكفورت 2/3

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق كاراباج أجدام الأذربيجاني فوزا مثيرا أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيق إبراهيموف الجمهوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

تقدم فريق كاراباج أجدام مبكرا عن طريق كاميلو دوران في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فرانكفورت عن طريق لاعبه كان أوزون في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت بالهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وسددها بنجاح فارس شعيبي بالدقيقة 78.

وفي الدقيقة 80، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف أحرزه كاميلو دوران.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف أصحاب الأرض فريق كاراباج أجدام هدف الفوز الثالث عن طريق بهلول مصطفى زاده، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأصحاب الأرض التعادل 3 / 2.

ترتيب كاراباج أجدام وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد كاراباج أجدام إلى 10 نقاط في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 4 نقاط في المركز الـ33 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

تعادل أتلتيكو مدريد وجالطة سراي

وضمن نفس الجولة، انتهت مواجهة جالطة سراي التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالتعادل 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة بضربة رأس رائعة عن طريق جولياني سيميوني بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح أتلتيكو مدريد بداية قوية.

مباراة جالطة سراي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما تعادل جالطة سراي بهدف عن طريق النيران الصديقة، أحرزه بالخطأ في مرماه ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو.

مباراة جالطة سراي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق أتلتيكو مدريد بكل صفوفه وأهدر أكثر من فرصة محققة في ظل تألق أوجركان شاكير حارس جالطة سراي، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

مباراة جالطة سراي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري، مارك بوبيل، هانكو، يورينتي

خط الوسط: جوليانو سيميوني، باريوس، كوكي، ألمادا

خط الهجوم: سورلوث، جوليان ألفاريز

تشكيل جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: إرين المالي، سانشيز، عبد الكريم بردكجي، رولان شالاي

خط الوسط: لوكاس توريرا، ماريو ليمينا، ليروي ساني، يونس أكجون، ألبير يلماز

خط الهجوم: أوسيمين

ترتيب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 13 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من 4 انتصارات وهزيمتين وتعادل، بينما رفع جالطة سراي رصيد إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر من 3 انتصارات و3 هزائم وتعادل وحيد اليوم.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

