الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ دمياط تتابع ملف الإصحاح البيئي وتشدد: لا تهاون مع أي تقصير

م شيماء الصديق، نائب
م شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط
18 حجم الخط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي، إلى جانب استعراض آليات عمل فريق التدخل السريع الذي تم تشكيله بالمحافظة للتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين، خاصة الحالات التي لم يتم حسمها من خلال الوحدات المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط. 


تنسيق كامل بين المديريات والمراكز والمدن


وأكدت نائب المحافظ أن فريق التدخل السريع يضم ممثلين عن جميع المديريات الخدمية والمراكز والمدن، بما يضمن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وذلك بحضور مديري المديريات والإدارات المختصة ورؤساء الوحدات المحلية.


ترقيم صناديق القمامة وتنظيم مسارات الجمع


وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بترقيم صناديق القمامة على مستوى المحافظة لتسهيل عمليات المتابعة ورفع المخلفات، مع حصر أعداد الصناديق بدقة، وتنظيم مسارات سير سيارات جمع القمامة، وتحديد عدد صناديق محدد لكل فريق عمل بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية.


صناديق أمام المحال والورش وسد العجز القائم


وشددت على ضرورة وضع صناديق قمامة أمام المحال التجارية والورش الصناعية، مع إعداد إحصائيات دقيقة بالأعداد المتوفرة، وحصر النواقص بالكامل للعمل على سد العجز. كما وجهت بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للصناديق واستغلالها بالشكل الأمثل لتقليل النفقات، مع التأكيد على التزام عمال النظافة بارتداء الزي الرسمي واستخدام الأدوات المخصصة.

 

المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، تعقد اجتماعا  لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي
المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، تعقد اجتماعا  لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي

 


تطوير المنظومة وتكثيف النظافة حول المدارس


وأكدت نائب المحافظ أهمية تطوير صناديق القمامة بما يتلاءم مع المكابس الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة آمنة للطلاب.


مسابقة لأفضل مركز ومدينة خلال الشهر الجاري


وأوضحت أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مركز ومدينة على مستوى المحافظة في مجالات النظافة والزراعة والتجميل، بهدف تحفيز الوحدات المحلية على تحسين الأداء ورفع كفاءة منظومة الإصحاح البيئي، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي، مع تطبيق معايير واضحة للتقييم ومحاسبة المقصرين.


مناشدة للمواطنين للالتزام بمنظومة النظافة


وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين ضرورة الالتزام بوضع المخلفات في صناديق القمامة أمام المنشآت، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدات المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، حفاظًا على نظافة الشوارع والبيئة والصحة العامة، وتجنبًا للآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات بالطرق، وبما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والحفاظ على جمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدخل السريع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الصحة العامة الصناعية المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المحال التجارية والورش تكامل الادوار بين الجهات رؤساء الوحدات المحلية لجنة الإصحاح البيئي محافظ دمياط

مواد متعلقة

تعليم دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

ياسمين عبد العزيز تكشف دروس ما بعد الطلاق وشرط تكرار تجربة الزواج

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية