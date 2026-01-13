نائب محافظ دمياط تتابع ملف الإصحاح البيئي وتشدد: لا تهاون مع أي تقصير

18 حجم الخط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي، إلى جانب استعراض آليات عمل فريق التدخل السريع الذي تم تشكيله بالمحافظة للتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين، خاصة الحالات التي لم يتم حسمها من خلال الوحدات المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.



تنسيق كامل بين المديريات والمراكز والمدن



وأكدت نائب المحافظ أن فريق التدخل السريع يضم ممثلين عن جميع المديريات الخدمية والمراكز والمدن، بما يضمن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وذلك بحضور مديري المديريات والإدارات المختصة ورؤساء الوحدات المحلية.



ترقيم صناديق القمامة وتنظيم مسارات الجمع



وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بترقيم صناديق القمامة على مستوى المحافظة لتسهيل عمليات المتابعة ورفع المخلفات، مع حصر أعداد الصناديق بدقة، وتنظيم مسارات سير سيارات جمع القمامة، وتحديد عدد صناديق محدد لكل فريق عمل بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية.



صناديق أمام المحال والورش وسد العجز القائم



وشددت على ضرورة وضع صناديق قمامة أمام المحال التجارية والورش الصناعية، مع إعداد إحصائيات دقيقة بالأعداد المتوفرة، وحصر النواقص بالكامل للعمل على سد العجز. كما وجهت بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للصناديق واستغلالها بالشكل الأمثل لتقليل النفقات، مع التأكيد على التزام عمال النظافة بارتداء الزي الرسمي واستخدام الأدوات المخصصة.

تطوير المنظومة وتكثيف النظافة حول المدارس



وأكدت نائب المحافظ أهمية تطوير صناديق القمامة بما يتلاءم مع المكابس الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة آمنة للطلاب.



مسابقة لأفضل مركز ومدينة خلال الشهر الجاري



وأوضحت أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مركز ومدينة على مستوى المحافظة في مجالات النظافة والزراعة والتجميل، بهدف تحفيز الوحدات المحلية على تحسين الأداء ورفع كفاءة منظومة الإصحاح البيئي، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي، مع تطبيق معايير واضحة للتقييم ومحاسبة المقصرين.



مناشدة للمواطنين للالتزام بمنظومة النظافة



وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين ضرورة الالتزام بوضع المخلفات في صناديق القمامة أمام المنشآت، والالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدات المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، حفاظًا على نظافة الشوارع والبيئة والصحة العامة، وتجنبًا للآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات بالطرق، وبما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والحفاظ على جمالها.

