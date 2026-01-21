محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية بـطريق رافد جمصة والذي يضم "مول المنصورة".

محافظ الدقهلية يتفقد إنشاء المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة

واطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز، واستمع لشرح مفصل من المهندس محمد عبد العزيز، مدير المشروع، حول مراحل التنفيذ، وركز الشرح على "مول المنصورة" الذي يعد أول مول مفتوح من نوعه في الدلتا وأقسامه التي تضم أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية متكاملة، تشمل منطقة ألعاب أطفال وسينمات ومجمع مطاعم وهايبر ماركت.

تفاصيل المشروع سيوفر 20 الف فرصة عمل

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فدانًا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المادية والبشرية.

من جانبه، أوضح مدير المشروع أن التنفيذ يسير على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل المول التجاري والسينمات والمناطق الترفيهية، والمرحلة الثانية وتضم مستشفى ومجمع مدارس وخدمات لوجستية متكاملة، لخدمة أبناء المحافظة والمنطقة.

في ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر لـوزارة التموين على دعمها المستمر للمشروعات التنموية والخدمية التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، والشركة المنفذة.

