الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في المنطقة اللوجستية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء المنطقة اللوجستية بـطريق رافد جمصة والذي يضم "مول المنصورة".

محافظ الدقهلية يتفقد إنشاء المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة 

واطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز، واستمع لشرح مفصل من المهندس محمد عبد العزيز، مدير المشروع، حول مراحل التنفيذ، وركز الشرح على "مول المنصورة" الذي يعد أول مول مفتوح من نوعه في الدلتا وأقسامه التي تضم أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية متكاملة، تشمل منطقة ألعاب أطفال وسينمات ومجمع مطاعم وهايبر ماركت.

تفاصيل المشروع سيوفر 20 الف فرصة عمل 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يقام على مساحة 52 فدانًا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المادية والبشرية.

من جانبه، أوضح مدير المشروع أن التنفيذ يسير على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل المول التجاري والسينمات والمناطق الترفيهية، والمرحلة الثانية وتضم مستشفى ومجمع مدارس وخدمات لوجستية متكاملة، لخدمة أبناء المحافظة والمنطقة.

في ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر لـوزارة التموين على دعمها المستمر للمشروعات التنموية والخدمية التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، والشركة المنفذة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطمأن المحافظ الاقتصاد المحلى التنمية المستدامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المرحلة الثانية المهندس محمد عبد العزيز تحقيق التنمية المستدامة خدمات لوجستية طريق رافد جمـصة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

إحالة ميكانيكي للمحاكمة بتهمة قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل البازار في بورسعيد إلى المفتي

ترامب من دافوس: نحذر من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية