محافظ الدقهلية: 2076 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بكفر الوكالة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بكفر الوكالة مركز شربين، على مدار يومين، حيث استفاد منها 2076 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

ضمت القافلة 11 عيادة متنقلة

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2076 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 11 عيادة متنقلة، أجرت الكشف على 214 باطنة1، 208 باطنة 2، 241 أطفال 1، 100 أطفال 2، جراحة 120، أسنان 90، رمد 203، نسا 71، تنمية الأسرة 24، جلدية 138، عظام 67، أنف وأذن 130.

إجراء 77 أشعة عادية

كما قامت القافلة بإجراء 77 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 232، فحص معمل الدم والطفيليات لـ161، عقد 65 ندوات تثقيفية استفاد منها 880 متردد، وإحالة 17 حالة للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2977 خدمة خلال القافلة.

