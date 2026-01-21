الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: 2076 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بكفر الوكالة

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بكفر الوكالة مركز شربين، على مدار يومين، حيث استفاد منها 2076 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

ضمت القافلة 11 عيادة متنقلة

وقال الدكتور "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2076 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 11 عيادة متنقلة، أجرت الكشف على 214 باطنة1، 208 باطنة 2، 241 أطفال 1، 100 أطفال 2، جراحة 120، أسنان 90، رمد 203، نسا 71، تنمية الأسرة 24، جلدية 138، عظام 67، أنف وأذن 130.

إجراء 77 أشعة عادية

كما قامت القافلة بإجراء 77 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 232، فحص معمل الدم والطفيليات لـ161، عقد 65 ندوات تثقيفية استفاد منها 880 متردد، وإحالة 17 حالة للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2977 خدمة خلال القافلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اعمال القافلة الطبية القوافل الطبية المجانية القافلة الطبية المجانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علاج على نفقة الدولة محافظ الدقهلية مراكز وقرى المحافظة مختلف المراكز والمدن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية احتياجات المواطنين

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

السيسي: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الاهتمام بالشرق الأوسط وتمثل جوهر الاستقرار الإقليمي

عيد الشرطة الـ 74، الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنقذ مواطنًا محتجزًا داخل مصعد

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية