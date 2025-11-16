الأحد 16 نوفمبر 2025
القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"
تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، انعقاد مؤتمر جماهيري موسع لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن قطاع وسط الدلتا، وذلك داخل المنطقة اللوجستية وسط حضور شعبي كبير من أبناء المحافظة في السادسة مساء اليوم.

التفاف شعبي حول مرشحى القائمة الوطنية في مؤتمر جماهيرى بمحافظة الغربية

جماهير طنطا تناشد محافظ الغربية السماح بالحضور في المباراة القادمة دعما للفريق

ويهدف المؤتمر إلى عرض البرنامج الانتخابي للقائمة وفتح حوار مباشر مع المواطنين حول أبرز التحديات والقضايا التي تشهدها محافظات وسط الدلتا بالإضافة إلى استعراض خطط المرشحين للنهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر بمدينة طنطا عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشخصيات عامة إلى جانب حضور واسع من الأهالي الذين توافدوا منذ الساعات المبكرة لتأييد مرشحي القائمة والتعرف على رؤيتهم المستقبلية.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات انتخابية تنظمها القائمة بمختلف المحافظات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقررة.

