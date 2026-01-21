ترامب من دافوس: نحذر من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دافوس مساء اليوم الأربعاء، من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب من دافوس: أوقفت دخول المهاجرين المجرمين وخفضنا معدل الجريمة بـ 64%.. المعدل وصل في بعض المدن الأمريكية إلى نحو "صفر".

الحصول على جرينلاند

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة داخل حلف شمال الأطلسي القادرة فعليًا على حماية جرينلاند، مشددًا على أن الموقع الجغرافي الحساس للجزيرة والتحديات الأمنية المتزايدة يجعل من الدور الأمريكي أمرًا لا غنى عنه، في ظل عجز باقي دول الحلف عن توفير الحماية اللازمة لها.

وفي سياق حديثه عن أدوار واشنطن داخل الناتو، أشار ترامب إلى أن كندا نفسها نجت واستمرت كدولة قوية بفضل الدعم الأمريكي، معتبرًا أن الولايات المتحدة تحملت لعقود أعباء حماية حلفائها، سواء في أمريكا الشمالية أو في أوروبا، دون مقابل يتناسب مع حجم ما تقدمه.

وأوضح ترامب أن مطلب الولايات المتحدة واضح ومباشر، وهو الحصول على جرينلاند، معتبرًا أن هذا الطلب ليس توسعًا أو طموحًا سياسيًا، بل ضرورة تمليها اعتبارات الأمن القومي الأمريكي والأطلسي في مرحلة يشهد فيها العالم تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات العسكرية.

وتابع: سنكون ممتنين للناتو إذا وافق على شرائنا لـ جرينلاند ولن نستخدم القوة العسكرية في الحصول عليها، وسنتذكر إذا رفض الناتو حصولنا على الجزيرة، ما أطلبه هو قطعة جليد باردة تسمى جرينلاند

دعوة صريحة لدول الناتو بتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها

وشدد ترامب على أن كل دولة داخل حلف الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أن استمرار اعتماد بعض الدول بشكل كامل على الولايات المتحدة لم يعد مقبولًا في ظل المتغيرات الدولية الحالية، ومشيرًا إلى أن واشنطن لا يمكنها الاستمرار في لعب دور الحامي الوحيد للجميع.

جرينلاند ودورها الحاسم في استكمال منظومة القبة الذهبية للدفاع الأمريكي

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن جرينلاند تمثل عنصرًا محوريًا في استكمال منظومة “القبة الذهبية” الدفاعية، موضحًا أن موقعها الاستراتيجي سيمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على رصد التهديدات الصاروخية والتعامل معها مبكرًا، بما يعزز أمن أمريكا وحلفائها على حد سواء.

