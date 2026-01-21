تؤدي للموت، جمال شعبان يكشف 8 علامات تحذر الجسم من الإصابة بالأزمات القلبية

18 حجم الخط

التحذير من الأزمات القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن رسائل يصدرها الجسم، لتحذيره من الأزمات القلبية، التي معظمها لا تكون مفاجئة، مشيرًا إلى أنها قد تنطبق على أي مريض، لكنها ذات قيمة في حالة تعرف الجسم على أعراض المرض، الذي يمكن أن يؤدي للوفاة.

8 علامات تحذر من الإصابة بالأزمات القلبية



وقال الدكتور جمال شعبان عن رسائل الجسم، بشأن الإصابة بالأزمات القلبية: إن هناك "8 رسائل تحذيرية من الجسم تحذرك من احتمال الإصابة بأزمة قلبية"، مؤكدًا أن "معظم الأزمات المفاجئة ليست مفاجئة، والوقاية تغني عن العلاج، وهذه القاعدة البسيطة تنطبق على أي مرض، لكنها تكون ذات قيمة خاصة عندما لا يتم التعرف على الأعراض بشكل صحيح".

التحذير من آلام الصدر، فيتو



وعن الأعراض التحذيرية التي يطلقها الجسم قبل الإصابة بالمرض، قال الدكتور جمال شعبان: "هناك 8 إشارات يرسلها الجسد إلى الشخص قبيل الإصابة بأزمة قلبية.. ١- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر، تختلف شدتها وأشكالها. وتشير هذه الأعراض لدى الرجال إلى أهم الإشارات المبكرة لإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها"

وعن آلام الصدر لدى النساء، أشار الدكتور جمال شعبان إلى أنه "لا يصيب سوى 30٪ من النساء. ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، (في الغالب اليسرى) أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة. قد يكون ذا طابعٍ دائمٍ أو مُؤقَّت"

أنتبه للعرق والخفقان وسقوط الشعر



وعن العلامة التحذيرية الثانية، قال جمال شعبان: "٢-العرق غير المعتاد أو المتزايد، كذلك إنذار مُبكِّر لإمكانية حدوث أزمة قلبية. وقد يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، ويؤثر هذا العرض على النساء بصورة أكبر، وعادةً ما يُخلَط بينها وبين الهبات الساخنة أو العرق الليلي، وهي أعراض تتوافق مع سن اليأس، وله أعراض مشابهة للأنفلونزا، وتهيُّج في الجلد، أو عَرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني. ويبدو العرق أكثر غزارة في الليل، فقد تكون ملاءات السرير مبللة بحلولِ الصباح"

انتبه من العرق والخفقان، فيتو



أما العلامة الثالثة وفقًا للدكتور جمال شعبان فهي: "٣- الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب أبرز تلك الإشارات، وغالبا ما يصاحبه هلع وقلق، خاصةً بين النساء".

وقال إن الخفقان "يظهر بشكلٍ غير متوقع ويكشف عن نفسه بطريقتين مختلفتين: عدم انتظام ضربات القلب، أو زيادة معدل ضربات القلب. وقد يستمر مدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، وإذا لم يقلَّ فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد، وحينها اتصل بالطبيب".

وتكون العلامة الرابعة في "٤- تساقط الشعر الذي يعد مؤشرا ظاهريا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبا أكثر تأثيرًا في الرجال فوق 50 عاما، لكن بعض النساء قد يكن أيضا عرضة للخطر. ويرتبط الصلع أيضا بالزيادة في مستوى هرمون الكورتيزول. فانتبه جيدا لتساقط الشعر من وسط رأسك".

علاقة النهجان والأرق بالأزمات القلبية



ويأتي النهجان كعلامة خامسة، ويقول عنها الدكتور جمال شعبان: "٥- يأتي النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير، وهو شعور بعدم القدرة على أخذ نفَس عميق. ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، وهو عادةً علامةٌ تحذيرية على حالة طبية طارئة".

النهجان والأرق من علامات الأزمات القلبية، فيتو



والعلامة السادسة تتمثل في "٦- الأرق، إذ يشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثَّل أعراضه في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر".

وقال الدكتور جمال شعبان إنه: "من المعروف أن عوامل الخطر الأكثر شيوعا، التي تسبب الأزمة القلبية هي السمنة، وقلة أو عدم ممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، وعوامل أخرى معروفة، لكن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي يجب ملاحظتها بدقة، وتساعد على الوقاية من الإصابة بأزمة قلبية".

التحذير من أوجاع البطن والإرهاق



وتأتي أوجاع البطن كعلامة سابعة، حيث قال الدكتور جمال شعبان: "٧- أوجاع في البطن حيث غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعا، وتكون الآلام قبل الإصابة بأزمة قلبية طبيعة متقطعةفالألم يذهب ويعود لفتراتٍ قصيرة من الزمن وقد يؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة"

أوجاع البطن والأرهاق علامات الإصابة بأزمات قلبية، فيتو



أما الأرق فيمثل العلامة التحذيرية الثامنة للجسم، فقال الدكتور جمال شعبان: "٨- الإرهاق غير المعتاد، الذي يعد أحد الأعراض الرئيسية التي تُشير إلى حدوث أزمة قلبية وشيكة، في بعض الأحيان يكون من المُجهِد أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أو حتى لبس الجوربين ( الشراب)، ويزيد مع نهاية اليوم ويكون واضحًا وملحوظًا وليس بسبب النشاط البدني".

وقال الدكتور جمال شعبان: "ومن العلامات الصغري وجود تجعُّد بشحمة الأذن التي تقع قُطريًا من قناة الأذن، ووجود بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون، وألم خفيف في عضلات المشي، ووجود شعر في قناة الأذن (بين الرجال)، وظهور الشعر الرمادي المبكر (بين الرجال).



