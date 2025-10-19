تهدد حياة 20 مليون مصري، جمال شعبان يكشف سر الوقاية من الأزمات القلبية

الأزمات القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن وصايا مهمة وأساسية للوقاية من الأزمات القلبية، التي تصيب العديد من الناس، مؤخرًا، وقد تودي بحياة العديد من الأشخاص، وخاصة الشباب، الأمر الذي سبب مخاوف عديدة لدى البعض.

وصايا مهمة للوقاية من الأزمات القلبية

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الوصايا الأساسية والمهمة لـ الوقاية من الأزمات القلبية تشمل تناول الإفطار كله، أما الغداء فيجب أن يأكل الإنسان نصف الغذاء، وعدم تناول العشاء، مع التقليل من أكل الأرز والمكرونة والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، والابتعاد عن السكر والسمن الصناعي.

سر الأزمات القلبية، فيتو



وقال جمال شعبان في نصائحه المهمة للوقاية من أزمات القلب: "الوصايا المهمة والأساسية للوقاية من الأزمات القلبية، أن تأكل جميع إفطارك، وأن تقسم نصف غدائك مع من تحب، أن تعطي عشاءك لعدوك أو تتصدق بثمنه لمحتاج يعني تتجاهل العشاء أو تلغيه"

كما أكد الدكتور جمال شعبان على أهمية "تقليل أكل الخبز والأرز والمكرونة والدقيق الأبيض"، مضيفًا "ما تستخدمش سكر ولا السمن الصناعي ولا تشرب مياه غازية، قلل من الملح، ممنوع التدخين والمخدرات والمكملات من الهرمونات، وقلل من المسكنات"

وتابع الدكتور جمال شعبان نصائحه: "ممنوع تقعد مع مدخن، تواظب على المشي على الأقل ١٥٠ دقيقة في الأسبوع وتطلع على السلالم ما تستخدمش الأسانسير، لا تحقد لا تغضب".

الأزمات القلبية تصيب 20 مليون مصري وتسبب وفاة 46%

جدير بالذكر أن الدراسات الحديثة أكدت تزايد حالات الإصابة بالأزمات القلبية، بسبب عوامل الخطر، والتي تتمثل في التدخين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، داء السكري، قلة النشاط البدني، والعمر المتقدم.

وكشفت الدراسات عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لزيادة الإصابة بالأزمات القلبية، ومنها تراكم الدهون والجلطات في شرايين القلب، والتي قد تسبب ضررًا لعضلة القلب، كما أن الإصابة بمرض السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن الوقاية من هذه الأزمات من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، الإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر، حيث أن تقنيات الاسترخاء تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

يذكر أن التقديرات تشير إلى أن أمراض القلب بشكل عام تمثل سببًا رئيسيًّا للوفاة، حيث تشكل حوالي 46% من إجمالي الوفيات، وفقًا لـ منظمة الصحة العالمية. وتشير بعض المصادر إلى أن أمراض القلب تصيب نحو 20 مليون مصري.

