دراسة حديثة تكشف تأثير الشخير على أمراض القلب

لا يؤدي الشخير في حد ذاته إلى الإصابة بفشل القلب، ولكنه قد يكون عرضا لحالات صحية تزيد من خطر الإصابة به، مثل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

ليس كل شخص يشخر يعاني من حالة كامنة مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، ولذلك إذا كان الشخص يشخر، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لتحديد ما إذا كان الشخير عرضا لحالة أساسية أم لا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف يؤثر الشخير على خطر الإصابة بفشل القلب؟

قد يكون الشخير عرضا لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب نوم قد يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وهناك عدة أنواع من انقطاع التنفس أثناء النوم، وأكثرها شيوعًا هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، ويحدث هذا النوع عندما ترتخي الأنسجة الرخوة في الحلق وتترهل أثناء النوم، مما يعيق التنفس ويمكن أن يسبب الشخير.

ويتسبب انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في توقفات متكررة في التنفس تستمر عادة لمدة 10 ثواني على الأقل وتتكرر طوال فترة النوم، وتؤدي هذه التوقفات المستمرة إلى انخفاض في مستويات الأكسجين في الدم.

ويمكن أن يساهم انخفاض مستويات الأكسجين في الدم في تأثيرات أخرى - مثل الالتهاب وزيادة هرمونات التوتر نتيجة لتنشيط الجهاز العصبي الودي - التي تضع ضغط على القلب والجهاز القلبي الوعائي بأكمله، وبمرور الوقت، يمكن أن تضر هذه التأثيرات بصحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بحالات مثل فشل القلب.

من المهم ملاحظة أن ليس كل شخص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم يشخر، وليس كل شخص يشخر يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فقد وجدت الدراسات أن الشخير، بغض النظر عن انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكن أن يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وهو أيضًا عامل خطر لفشل القلب.

لا يعني الشخير دائمًا أنك مصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم، ومع ذلك إذا لاحظ الشخص أنه والشخير أو أعراض أخرى محتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم.

كيفية التعامل مع الشخير

قد يتمكن الشخص من تقليل الشخير في المنزل عن طريق تعديل وضعية النوم، ويساعد رفع الجزء العلوي من الجسم بالوسائد أو بمرتبة قابلة للتعديل بعض الأشخاص، وإذا كان الشخير أكثر وضوحًا عندما يكون نائمًا على ظهره، فقد يكون النوم على الجانب مفيدًا أيضًا.

من المفيد أيضًا الحفاظ على وزن صحي، ويمكن أن يضع الوزن الزائد ضغط على الأنسجة الرخوة في الحلق، مما يجعلها أكثر عرضة لإعاقة التنفس أثناء النوم.

وقد يؤدي استهلاك الكحول أيضًا إلى تفاقم الشخير ويجب تجنبه تمامًا.

قد يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى مساعدة طبية لتقليل الشخير، وإذا لم يكن تعديل وضعية النوم أو العادات المعيشية فعال، فقد يوصي الطبيب بجهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر أو علاجات أخرى للمساعدة على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم.

إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو حالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، فمن المرجح أن يوصي الطبيب أيضًا بتغييرات غذائية وتعديلات في نمط الحياة أو تدابير أخرى لحماية صحة القلب.

