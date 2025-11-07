ما أسباب آلام الصدر المفاجئة ومتى تكون خطيرة؟

18 حجم الخط

تعد آلام الصدر تجربة مخيفة وقد تكون خطيرة، ولكن هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء الشعور بطعنة مفاجئة وحادة في الصدر، والكثير منها لا يتعلق بالقلب على الاطلاق.

آلام الصدر المفاجئة

قد يكون وصف آلام الصدر صعب، خاصة إذا كانت أول مرة يشعر بها الشخص، خاصة الألم الذي يظهر فجأة دون سابق انذار او تفسير.

يمكن ان تتراوح الأحاسيس المؤلمة التي يشعر بها الشخص بين:

حادة او خفيفة، خافقة او ساحقة.

حارقة او مزقة، ضيقة او مؤلمة.

بعد تحديد نوع الألم، من المهم التفكير في شدته ومدته

الأسباب الأكثر شيوعا لآلام الصدر

تشكل آلام الصدر 5% من إجمالي زيارات غرف الطوارئ، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وبينما يثير الاحساس الرعب، إلا أن السبب غالبًا ما يكون غير خطير.

ووفقًا للدراسات فإن أقل من 6% من الأشخاص الذين يتوجهون الى غرفة الطوارئ بسبب آلام الصدر يعانون بالفعل من مشكلة تهدد حياتهم.

وبطبيعة الحال، هذا لا يعني تجاهل الألم، إذ قد يكون مؤشر على شيء خطير، ومن ضمن الأسباب المحتملة للألم الصدر الحاد والمفاجئ:

نوبات القلب (الاحتشاء القلبي)

عند سماع "ألم الصدر"، يذهب التفكير غالبًا الى نوبة قلبية، والالم النموذجي للنوبة القلبية يشعر وكأنه ثقل او ضيق او ضغط، وقد يمتد هذا الألم احيانًا الى الذراع، الفك، الرقبة، المعدة او الظهر، ويمكن ان يستمر من دقائق الى ساعات.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

ضيق في التنفس.

تعرق بارد.

غثيان أو قيء.

دوار أو شعور بالدوخة.

تسلخ الشريان الأورطي

يحدث تسلخ الشريان الأورطي عندما تتمزق طبقات الشريان الأورطي (الوعاء الدموي الرئيسي للقلب). وغالبًا ما يشعر به المريض وكأنه ألم حاد وممزق في الصدر والظهر، هذه ليست نوبة ألم حاد تزول بعد دقيقة، بل هو الم لا يمكن تجاهله، فتسلخ الشريان الأورطي حالة طارئة.

مرض الشريان التاجي

يسبب مرض الشريان التاجي احساسًا مؤلمًا في الصدر يسمى الذبحة الصدرية، ولكن يوصف هذا الالم عادة بانه ثقل، او وجع، او ضيق، او ضغط، وليس نوبة مفاجئة وحادة، وعادة ما يظهر الالم مع المجهود ويزول بالراحة.

التهاب القلب

هناك انواع مختلفة من التهاب القلب يمكن ان تسبب آلام الصدر:

التهاب عضلة القلب: قد يسبب ألم حاد مفاجئ او الم يتطور تدريجيا بمرور الوقت، اعتمادا على سبب الالتهاب.

التهاب التامور: هو التهاب الكيس المملوء بالسائل المحيط بالقلب. وغالبا ما يخف الالم في حالة التهاب التامور عند الجلوس والاتكاء الى الامام.

مشاكل معدل ضربات القلب

يمكن أن يبدأ الصدر بالألم عندما يكون معدل ضربات القلب أثناء الراحة مرتفع جدا (تسرع القلب) أو منخفض جدا (بطء القلب)، وإذا كان معدل ضربات القلب سريع جدًا (أكثر من 100 نبضة في الدقيقة) أو بطيء جدًا (أقل من 60 نبضة في الدقيقة)، فمن المحتمل ان يعاني من أعراض أخرى بالإضافة إلى آلام الصدر، مثل ضيق التنفس والدوار والتعرق المفرط، ويجب الحصول على رعاية طبية فورية.

الانصمام الرئوي

قد يشير الألم الصدر الحاد إلى الانصمام الرئوي، وهي جلطة دموية تستقر في الرئتين. الانصمام الرئوي يعطل تدفق الدم والاكسجين الى الرئة، مما يجعله حالة طارئة تهدد الحياة.

الرئة المنهارة

يمكن ان تحدث الرئة المنهارة احيانا دون اصابات او امراض كبيرة، وتسمى “استرواح الصدر التلقائي”، وحتى لو كان السبب غامض طبيا، فإنه لا يزال يتطلب رعاية طبية عاجلة.

التهابات الصدر

تعتبر حالات مثل التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الجنبة، مصادر خفية للغاية لآلام الصدر. وفي حين ان معظم التهابات الصدر تسبب اعراض اخرى، فقد تكون الحالة أحد الاستثناءات.

كسر الضلع

يمكن ان تحدث كسور الضلع لاي شخص، ولكنها اكثر احتمالا إذا كان الشخص يعاني من هشاشة العظام، او حالة عظمية كامنة، او اذا كنت يقوم برفع الأثقال، وقد يكون السعال البسيط كافي لإحداث كسر، ويكون الالم الناتج عن كسر الضلع مفاجئ وحاد، وقد يؤلم التنفس او الحركة.

آلام البطن

آلام الصدر قد تكون علامة على وجود خلل في أحد أعضاء البطن، ويمكن ان تسبب امراض المرارة، والتهاب المعدة، والتهاب البنكرياس، وحتى القرحة، ألم في الصدر، وحتى حالة سيئة من الغازات يمكن ان تسبب آلام في الصدر.

ارتجاع الحمض او مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

يعد ارتجاع الحمض او مرض الارتجاع المعدي المريئي مصدر متكرر للغاية للقبول في غرفة الطوارئ بسبب الام الصدر، حيث تبين ان حوالي 30% من الأشخاص الذين يذهبون للطوارئ لهذا السبب يعانون من الارتجاع.

عادة ما يسبب الارتجاع المعدي المريئي إحساس حارق سهل التعرف عليه في الحلق أو الصدر، لكن في بعض الاحيان، يسبب ألما حادا وضغطا في الصدر، والألم والضغط يعودان أحيانا إلى تشنج المريء أو التهاب بطانته، ويزداد الألم مع هذه الحالات بعد الأكل أو الاستلقاء.

التهاب الغضروف الضلعي او اجهاد العضلات الوربية

قد يؤدي إجهاد أو تلف العظام، العضلات، المفاصل والأنسجة الضامة التي تحمي القلب إلى ألم شديد، وإذا قام الشخص مؤخرا بحمل صندوق ثقيل أو مارس الرياضة بشدة، فقد يصاب بالتهاب الغضروف الضلعي (التهاب الغضروف حول عظمة القص)، والذي يمكن ان يسبب الم كبير، وكذلك إصابة أحد العضلات بين الأضلاع.

القلق واضطرابات الهلع

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون نوبات القلق والهلع شديدة لدرجة يتم الخلط بينها وبين النوبات القلبية، لوجود تداخل كبير بين الأعراض، وإذا لم يكن الشخص متأكد مما يسبب ألم الصدر.

