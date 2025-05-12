طبيبة تحذر من كثرة النهجان، مؤشر للإصابة بهبوط عضلة القلب

حذرت الدكتورة جميلة نصر استشاري أمراض القلب بالتأمين الصحي الشامل، من تجاهل مرض هبوط عضلة القلب.

مرض هبوط عضلة القلب

وأشارت استشاري أمراض القلب إلى أن هبوط عضلة القلب مرض مهم لا يجب إهماله لأنه يزيد مع الوقت ويجعل القلب غير قادر على ضخ الدم، ولا يستطيع القلب أن يقوم بوظيفته.

أعراض هبوط عضلة القلب

وأوضحت أن هبوط عضلة القلب يؤدي إلى الإحساس بأعراض منها الإعياء والنهجان بكثرة وتورم القدمين والعرق الشديد، ويصبح الإنسان غير قادر على القيام بواجباته.



وأكدت أن الأعراض تزيد مع الوقت، ويجب علاج هبوط عضلة القلب واتباع نمط حياة صحي.

وقالت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية: إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف؛ يسبب فقدان السوائل بالجسم بدرجة كبيرة ومعدل أسرع؛ مما يسبب جفاف بالجسم وهبوط في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

جهد أكبر للقلب لدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من العرق وفقدان السوائل والأملاح، وحدوث تغير في التوازن، ويسبب تفتح في الأوعية الدموية وجهد أكبر للقلب لدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

أمراض القلب، فيتو

وأوضحت الدكتورة جميلة نصر أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الإجهاد الحراري ومن أعراضه الدوخة والغثيان والتشنجات والعرق الغزير والإرهاق، مؤكدة ان انخفاض ضغط الدم بشدة يسبب نوبة قلبية.

ما هي الأزمة القلبية الصامتة؟

الأزمة القلبية الصامتة هي مشكلة طبية تحدث في القلب يمكن أن يحدث دون أن تدرك ذلك.

ومثل أي أزمة قلبية، الأزمة القلبية الصامتة هي نتيجة لاضطراب تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا غالبًا عندما تمنع جلطة دموية الدورة الدموية جزئيًا أو كليًا في الشريان التاجي، وبدون إمدادات ثابتة من الدم، تعاني أنسجة عضلة القلب ويمكن أن تموت في النهاية.

كيف تحدث الأزمة القلبية الصامتة؟

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة دون أي أعراض ملحوظة، وقد لا تكتشف إلا بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بالأزمة القلبية الصامتة.

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية صامتة من أعراض خفية أو غامضة قد ترجع إلى الأنفلونزا أو عسر الهضم أو مجرد الشعور بالتعب بشكل خاص.

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية الصامتة أيضًا ألمًا في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر وضيق التنفس هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة للنوبات القلبية.

أعراض الأزمة القلبية

قد يعاني كل من الرجال والنساء من آلام في الصدر أثناء أي نوع من النوبات القلبية، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبات القلبية التقليدية.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، وتشمل هذه:

آلام الفك والرقبة

غثيان

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

دوخة

عندما تحدث الأعراض في النوبات القلبية الصامتة، فقد تستمر لبضع دقائق أو لفترة أطول، غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تتفاقم تدريجيًا، أو قد تأتي وتذهب.

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