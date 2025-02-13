تأثير الجفاف على القلب، ومتى يشكل حالة طبية خطيرة؟

توجد العديد من الأسباب لتسارع عدد ضربات القلب أو الخفقان، وتشمل المحفزات الشائعة التمرين والحمل والكافيين وبعض الأدوية، كما يمكن أن يكون الجفاف أحد هذه الأسباب كذلك.

وفي العادة، لا يعد تسارع ضربات القلب خطيرًا عادةً، حيث لا يحدث عادةً أي تغيير كبير في إيقاع القلب - خاصة عندما يحدث نادرًا، ويكون قصيرًا ولا يصاحبه أي أعراض أخرى.

ولكن إذا حدث عندما يكون الشخص مصابًا بـ الجفاف، فقد يكون خفقان القلب أكثر خطورة. وذلك لأنه من المرجح أن يشير إلى أن النظام القلبي الوعائي متوتر ويعاني من مستوى عالٍ من الإجهاد، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

لماذا يسبب الجفاف تسارع ضربات القلب؟

يعود تسارع ضربات القلب بسبب الجفاف بشكل أساسي إلى مستوى السوائل في الجسم وحاجة الجسم لاستخدام هذا السائل بكفاءة للمهام المهمة.

يعتمد نظام الدورة الدموية (القلب والأوعية الدموية) على تدفق الدم والضغط المنتظمين للعمل بشكل صحيح، وعندما يدخل الدم إلى القلب، فإنه يمد عضلة القلب، ويستجيب القلب بالانقباض لضخ الدم إلى الجسم.

وعندما يصاب الشخص بالجفاف، يقل حجم الدم والضغط المتاحين لتمديد القلب، وهو أمر ضروري لتوليد تقلصات قوية، ويجب أن يعوض القلب عن ذلك بالنبض بشكل متكرر والعمل بجدية أكبر لضخ الدم، ويمكن المبالغة في هذه الاستجابات بسرعة حتى أثناء التمارين الخفيفة والنشاط البدني، أن يؤدي هذا النوع من معدل ضربات القلب المرتفع والعمل الإضافي مؤقتًا إلى الشعور بنبضات غير مريحة أو غير عادية بغض النظر عما إذا كان الشخص في حالة راحة أو تمارس الرياضة.

يميل الجفاف أيضًا إلى تعطيل توازن الإلكتروليت، مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية الذي يمكن أن يؤثر على وظيفة القلب.

تلعب الإلكتروليتات دورًا أساسيًا في نظام التوصيل الكهربائي في القلب، ويمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الإلكتروليتات الكثيرة أو القليلة جدًا إلى إثارة أنواع مختلفة من عدم انتظام ضربات القلب ويؤدي إلى أعراض مثل الخفقان.

كيف تعرف ما إذا كان تسارع ضربات القلب ناتجًا عن الجفاف؟

ليس من السهل دائمًا معرفة سبب خفقان القلب، فإذا كان الجفاف أحد الأسباب الرئيسية، فمن المحتمل أن تعاني من واحد أو أكثر من الأعراض الأخرى، مثل:

الإمساك

البول الداكن

قلة التبول

الدوخة والدوار

جفاف الفم

التعب

الصداع

تقلصات العضلات

الغثيان

في كثير من الأحيان، يمكن تحديد مصدر الجفاف بناءً على الأنشطة الأخيرة أو التاريخ الطبي، قد تشمل الأسباب الشائعة:

عدم شرب كمية كافية من الماء

الإفراط في ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة دون ترطيب كافٍ قبل وأثناء وبعد النشاط

ممارسة الرياضة في ظروف بيئية قاسية

شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والصودا والماء المحتوي على الكافيين

مرض السكري

التعرق الزائد دون تناول كمية كافية من السوائل

الأدوية

القيء أو الإسهال

هل يساعد شرب الماء في علاج تسارع ضربات القلب؟

إذا كان الشخص يعاني من تسارع ضربات القلب بسبب الجفاف الخفيف، فيجب أن يساعد شرب الماء على الشعور بالتحسن بسرعة، وإذا فقد السوائل بسبب ممارسة الرياضة أو القيء أو الإسهال، فقد يكون المشروب الذي يحتوي على الإلكتروليت أكثر فعالية.

تأكد من تجنب المنتجات التي قد تزيد من تفاقم الجفاف، مثل:

الكافيين

الكحول

التبغ

المكملات الغذائية التي تدعي أنها توقف خفقان القلب

إذا لم تبدأ الأعراض في التحسن بعد دقائق إلى عدة ساعات من شرب الماء أو المشروبات المحتوية على الإلكتروليت، فيجب الاتصال بالطوارئ، حيث يكون للجفاف خطير أو مرتبط بحالة صحية أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.