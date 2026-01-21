إعلام الشرقية ينفذ 3 ندوات توعوية تستهدف 400 مستفيد

18 حجم الخط

أكد دسوقي عبد الله مدير الإدارة العامة للإعلام بمحافظة الشرقية قيام الإدارة بتنفيذ 3 ندوات توعوية على مدار الأسبوع تستهدف ٤٠٠ مستفيد لتعزيز الانتماء، الوطني لأبناء المحافظة.

أهمية غرس القيم الوطنية عبر التعليم

وقال عبد الله إن الإدارة عقدت ندوة إعلامية وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة إعلام الشرقية، حاضر فيها الدكتور مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماهيريًا واسعًا بما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية، مشددًا على أهمية غرس القيم الوطنية عبر التعليم والأنشطة، وتشجيع العمل التطوعي، والإعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب الدور المحوري للإعلام في مواجهة الأفكار الهدامة.

مركز ديرب نجم

كما نفذت الإدارة أيضا ندوة إعلامية بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة ديرب نجم بحضور رئيس المركز تم خلالها مناقشة أبرز محاور الأمن القومي المصري وأهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات موضحا خطورة الشائعات ودورها في عدم الاستقرار وضرورة ترسيخ الهوية الوطنية في التعليم والإعلام.

ندوة موسعة بالإدارة

كما اختتمت إدارة إعلام الشرقية فعاليات الأسبوع بندوة موسعة وذلك بمقر الإدارة حاضر فيها اللواء محسن سعد الخبير العسكري والاستراتيجي الذي أوضح أن الأمن القومي المصري مفهوم شامل لم يعد قاصرًا على البعد العسكري فقط بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والمائية والتكنولوجية وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، إلى جانب حماية الحدود وتأمين المصالح الحيوية للدولة، والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن اللقاءات الإعلامية تمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ قيم الإنتماء الوطني وتعريف المواطنين بحقائق وتحديات الأمن القومي، بما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الهوية الوطنية.

