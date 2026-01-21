الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا: لا تهاون مع تعطيل ملفات التراخيص أو التصالح

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

صرح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أنه تم توجيه لجنة لفحص أسباب تأخر أعمال استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة اطلعت على آليات العمل داخل الإدارة الهندسية، مع التوجيه للعاملين بضرورة الإسراع في بحث الطلبات المتأخرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي المدة القانونية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

محافظ قنا يوجه لجنة لفحص أسباب تأخر تراخيص البناء والتصالح بنجع حمادي

وشدد عبدالحليم، على ضرورة تيسير وتسريع إجراءات إنهاء كافة الملفات، والتعامل الفوري مع الملفات الجاهزة، مع التأكيد على ضرورة الرد السريع والواضح على المواطنين بشأن موقف طلباتهم، من أجل ضمان تقديم خدمات أفضل، في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

ووجه محافظ قنا، أعضاء اللجنة ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة التراخيص، مشددًا على أن أي تقصير أو تعطيل غير مبرر لمصالح المواطنين سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة، وفقَا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق رضا المواطنين.

جدير بالذكر، أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من حجازي محمد سيد، من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوي عبد الرحمن ابراهيم، وكيلة الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وحمدي عبد الوهاب محمد، من مركز المعلومات بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا مدينة نجع حمادي محافظ قنا نجع حمادي وزارة التنمية المحلية

مواد متعلقة

إزالة 10 طواحين ذهب غير مرخصة في قنا (صور)

محافظ قنا يوجه بالتحقيق في شكاوى أولياء الأمور بشأن امتحان مادة الهندسة للشهادة الاعدادية

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت
ads

الأكثر قراءة

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية