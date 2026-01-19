الاحتلال يقصف المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

18 حجم الخط

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن مدفعيات قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبه، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تدمير حي الشجاعية في قطاع غزة بالكامل.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف وزير جيش الاحتلال: دمرنا أكثر من 2,500 مبنى في قطاع غزة ضمن مناطق سيطرتنا.



بدورها، أعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها الجمعة، أن جيش الاحتلال واصل ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة في انتهاك متكرر لوقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس: التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط ومجلس السلام ودخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس: التصعيد الخطير يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة إفشال اتفاق وقف الحرب وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في غزة.

وتابعت حماس: خروق الاحتلال تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسئولياتها في ممارسة الضغط عليه لوقف انتهاكاته.

تطورات الأوضاع في غزة

وتواجه المرحلة الثانية من الاتفاق عدد من العقبات أبرزها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد مبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لإعادة إعمار غزة، إلا أن هناك تحديات تواجه إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في بيان الجمعة، أن 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.