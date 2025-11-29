السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني ببلدة طمون في نابلس

الاحتلال
الاحتلال
18 حجم الخط

أفاد موقع والا بأن جيش الاحتلال  الإسرائيلي اعتقل نحو 100 مشتبه به في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، كما أخرج أكثر من 20 عائلة من منازلها في البلدة بحثا عن وسائل قتالية.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز على المزارعين 

أطلقت قوات الاحتلال  قنابل الغاز وقمعت المزارعين والنشطاء خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم، في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وكانت  وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية هدم لـ 24 منزلا ومبنى في مخيم جنين بـ الضفة الغربية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق صباح الجمعة أنه يستعد لهدم 24 مبنى في المخيم لدواع عملياتية ضرورية وفق ما جاء في إعلانه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح أمس، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية 

وقالت المنظمة إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين".

من جانبها، وتعليقًا على الحادثة، دانت السلطة الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني" متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي طمون بنابلس الضفة الغربية قتالية الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

أخبار مصر: حسم مصير طعون الانتخابات، سقوط فرج عامر، مصرع أسرة كاملة بالبحيرة في حادث مروع، الأهلي يصعد ضد حكم مباراة الجيش

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads